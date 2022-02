Valsts kontrole revīziju turpina

Valsts kontrole Alūksnes novada pašvaldībā pagājušajā gadā sāka apjomīgu revīziju. Pārbaude vēl nav noslēgusies un janvārī Valsts kontrole atkārtoti ieradās Alūksnē.

Alūksnes novada domes sēdē par kontroles norisi interesējās deputāts Arturs Dukulis, jo solīts, ka februārī pārbaudes noslēgsies un pavisam drīz būs zināms atzinums. “Valsts kontrole turpina darbu. Lai gan bija plānots, ka pārbaudi pabeigs pagājušajā gadā un šī gada sākumā sniegs atzinumu, janvārī viņi vēlreiz ieradās pašvaldībā klātienē uz trim dienām un pieprasīja papildu informāciju, ko arī sniedzām. Ceru, ka tuvākajā laikā darbu pabeigs un sniegs atzinumu,” skaidroja domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

A. Dukulis atgādināja jau iepriekš izteikto priekšlikumu, ka pašvaldības darbiniekiem par papildu darbu vajadzētu piemaksāt. Dz. Adlers piekrita, ka paveiktais darbs ir apjomīgs un par to ir pateicīgs. “Par to visi darbinieki ir pelnījuši uzslavu, iespējams, pēc gala ziņojuma saņemšanas arī piemaksu,” teica Dz. Adlers. “Pārbaude radās no kā? Pagājušā gada pavasarī VARAM iesniedza lielu sūdzību par nelikumībām domē un VARAM šo sūdzību pārdresēja divām iestādēm – KNAB un Valsts kontrolei. KNAB deva atbildi mēneša laikā, ka pārkāpumu nav, bet Valsts kontrole atbildēja, ka veiks ārkārtas pārbaudi. Paši vien šo darbu radījām,” piebilda A. Dukulis.



Deputāts Laimonis Sīpols interesējās, kādus jautājumus Valsts kontrole pašvaldībai uzdod. “Valsts kontrole neskaidro, kādēļ ir ieradušies. Secīgi tiek apmeklētas visas pašvaldības. Būtiskākie jautājumi – projekti, grāmatvedība, piemaksas pie algām, piemēram, “Spodrā” traktoristi tīra sniegu virsstundās, par ko saņem papildu atalgojumu, bet tā nav labā prakse, jāveido summētais darba laiks. Atzinumā, ko sniegs, būs viss parādīts un uzskaitīts, pieļauju, arī pamatots,” skaidroja Dz. Adlers.

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate norādīja, ka Valsts kontrole 2021. gadā noslēgusi 39 revīzijas un gada nogalē uzsāka 32. “Neviena revīzija nenāk par sliktu kādu iestāžu procesu sakārtošanai, no tā nav jābaidās,” teica L. Langrate. Dz. Adlers solīja – kad pašvaldība saņems ziņojumu, deputātus informēs par rezultātu.

Atgādinām, ka Valsts kontrole revīziju sāka pagājušā gada 30. aprīlī.