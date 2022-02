Vai interešu konflikta risks?

Foto: pixabay.com

Vai pagastu pārvalžu vadītājiem organizējot iepirkumus savā pagasta teritorijā, neveidojas interešu konflikts? Tāds jautājums izskanēja Alūksnes novada pašvaldības domes sēdē, lemjot par atļauju pagastu vadītājiem savienot amatus.

Visi pagastu pārvalžu vadītāji darbojas komisijās, kas organizē normas tiesību izsoli un iepirkumus, piegādes, kam līgumcena ir no 10 000 līdz 42 000 eiro, bet būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir no 20 000 eiro līdz 170 000 eiro. Uz to, ka varētu veidoties interešu konflikts, norādīja deputāts Arturs Dukulis. Juriste Ilze Kalniņa skaidroja, ka interešu konflikts var būt vien tad, ja iepirkumā piedalās personas radinieks, nevis pašā iestādes darbā. “Darbs iepirkumu komisijā ir saistīts ar darba pienākumu veikšanā, tāpēc konflikts nevar būt,” atzina I. Kalniņa. Deputāts Laimonis Sīpols retoriski pārvaicāja, vai tiešām gatavojot iepirkuma nolikumu, piedaloties komisijā un pēc tam arī kontrolējot to, interešu konflikta nav?

A. Dukulis neslēpa, ka balsos “pret” lēmumprojektiem un rosināja visos sēdē pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar atļauju savienot amatus, nosūtīt pārbaudēm KNAB. Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers teica, ka nav nepieciešams veikt papildu dokumentu apriti. Mazos iepirkumus veic arī citas iestādes, un tas ir darba pienākums. “Daudzas pozīcijas centralizējam, šajā gadījumā novirzām uz mazajām pagasta pārvaldēm organizēt iepirkumus. Būsim reāli – kādam ir pieredze, kādam maza pieredze, kādam nekādas. Protams, iemācīties to var, bet vai loģiskāk nebūtu visu saimniecību turēt centrā un iepirkumus organizēt centralizēti?” vaicāja deputāts Modris Lazdekalns. Izpilddirektors Ingus Berkulis atzina, ka tā var darīt, tomēr pastāv risks. “Tuvojoties ziemas sezonai, zemnieki iepērk lāpstas, aprīko tehniku, cerot, ka uzvarēs iepirkumā konkrētā pagastā. Ja organizēsim lielu atklātu konkursu ar daļām, zemnieki nespēs piedalīties. Kamēr varam, tikmēr komplektējam pagastos uz vietas iepirkumu veicējus. Turam, kamēr varam noturēt,” skaidroja I. Berkulis.

M. Lazdekalns arī interesējās, vai pagastu pārvalžu vadītāji ir priecīgi par šo pienākumu. Vai varbūt dara, jo nav izvēles? “Mēs nevadāmies no tā, vai esam priecīgi vai bēdīgi. Iestāžu vadītājiem ir pienākums veikt konkrētas funkcijas,” atbildēja Dz. Adlers. I. Berkulis papildināja skaidrojot, ka līdz šim pagastu pārvaldes veikušas iepirkumu, savādāka sistēma nav bijusi. Lielākoties pagastu pārvaldes ir viens vai divi iepirkumi gadā. Par darbu komisijā, pagasta pārvalžu vadītāji saņem arī atalgojumu