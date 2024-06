Vai grāmatas var mētāties kaudzē?

Foto: Zane Gonšteina

Strautiņu iedzīvotāja Zane Gonšteina iemūžinājusi fotogrāfiju ar ļoti skumīgu faktu – pa bijušās Strautiņu pamatskolas bibliotēkas logu var redzēt kaudzē samestas grāmatas. Viņa raksta: “Aizslēgtajā Strautiņu pamatskolas bibliotēkā jau gadu uz palodzēm mētājas grāmatas. Stāv tukšā un aukstā ēkā.”

Kādēļ tā? Atbildi uz šo jautājumu meklējām Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē. Tās vadītāja Gunta Kupča konkrētu atbildi tieši par šīm, Strautiņu pamatskolā palikušajām grāmatām, nesniedza. “Visas derīgās grāmatas no skolu bibliotēkām aizveda uz Alūksnes vidusskolu, kur veica to revīziju,” stāsta G. Kupča un uzsver, ka tieši grāmatas esot bijušas vienas no pirmajām, kas aiztransportētas no slēgtajām skolām. Arī Ziemeru un Liepnas pamatskolas lietošanā paņēmušas šīs grāmatas un tās izmanto mācību procesam. “Vairākās no tām gan ir novecojis saturs, ņemot vērā digitālo laikmetu un straujo informācijas maiņu. Piekrītu Z. Gonšteinei, ka šādu situāciju nedrīkst pieļaut – palikušās grāmatas noteikti ir jāsakārto,” saka izglītības pārvaldes vadītāja.