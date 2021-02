Uzsākta šķembu slaucīšana pērnā gada virsmu apstrādes defektu posmos

Iestājoties atkusnim uzņēmēji, kas pērn veikuši virsmas apstrādes darbus uz valsts autoceļiem, uzsāks šķembu slaucīšanu posmos, kur virsmas apstrāde ir veikta nekvalitatīvi, kā rezultātā šķembas atdalās no seguma.

SIA Binders garantijas ietvaros par saviem līdzekļiem ir veicis pirmo šķembu slaucīšanu uz valsts reģionālā autoceļa Garkalne-Alauksts (P3) posmā no Podkājām līdz Plānupei (11,40.-19,48. km). Šonedēļ pēc vajadzības būvnieks plāno slaucīt šķembas arī no autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) posma no krustojuma ar vietējo autoceļu Pādes-Tūžas (V65) līdz krustojumam ar autoceļu Sidgundi-Ropaži (V66) (35,98.- 42,42. km), kā arī no autoceļa Ragana-Turaida (P7) visā šī ceļa garumā (0,06.-9,57. km) Krimuldas novadā, vēsta VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs.

Savukārt LAU sakops vietējā autoceļa Sigulda-Vildoga-Līgatne (V83) posmu no Siguldas līdz pagriezienam uz Ratniekiem (2.1.-7.93. km), kur pērn veica vienkārtas virsmas apstrādi.

LVC uzsver, lai samazinātu bojājumu riskus, patlaban posmos, kur ir konstatēti defekti, ieviesti arī ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Defekti garantijas ietvaros tiks laboti pavasarī.

Aicinām autobraucējus informēt par visiem gadījumiem, kad uz reģionālajiem autoceļiem ir novēroti defekti virsmas apstrādē, zvanot uz VSIA Latvijas Valsts ceļi bezmaksas diennakts informatīvo tālruni 80005555.