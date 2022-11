Uzbrauktuvi pie ēkas vēl nesola

Kāda mūsu laikraksta lasītāja, vēršoties redakcijā, norādīja, ka vēl arvien daudzās vietās iekļūšana sabiedriskās ēkās ar bērnu ratiem vai invalīdu riteņkrēslu bez citu palīdzības ir gandrīz neiespējama. Kā piemēru viņa minēja salīdzinoši nesen tapušo uzbrauktuvi pie ēkas Apē, kur atrodas pasts – tātad iedzīvotāju ikdienā svarīga iestāde.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Saprotu, ka daudzviet saglabājušās vēsturiskās ieejas no laikiem, kad par to nedomāja. Taču Apē, ēkā, kur atrodas arī pasts, tikko izbūvēti jauni pakāpieni pie ieejas, bet diemžēl par uzbrauktuvi nav padomāts. Mani sadusmo tas, ka arī brīdī, kad ieeju pārbūvē, tomēr neizbūvē pandusu uzbraukšanai ar bērnu ratiņiem vai invalīdu krēslu. Gribētu zināt ēkas īpašnieka skaidrojumu, kā arī to, vai Smiltenes būvvalde ir izdevusi vajadzīgo būvatļauju? Vai tiešām sabiedriskai ēkai jaunās piekļuves būvatļauja ir saskaņota, atļaujot to celt, neizbūvējot uzbrauktuvi?” mums raksta Apes iedzīvotāja, kura lūdz savu vārdu laikraksta slejās neizpaust.

Lai lasītāju interesējošo jautājumu skaidrotu, redakcija vērsās pie Apes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājas Lienes Ābolkalnes. “Ēka, kurā Apē atrodas pasts, pieder kooperatīvajai sabiedrībai “Alūksnes dārzkopis”. Jā, pie ēkas kāpnes ir atjaunotas bez uzbrauktuves, bet ir sagatavots jauns ieejas pārbūves projekts, kas saskaņots ar pašvaldību un Smiltenes novada būvvaldi. Tajā pie ēkas ir paredzēta uzbrauktuve,” laikrakstam apstiprina L. Ābolkalne.

Situāciju skaidroja arī ēkas īpašnieka, biedrības “Alūksnes dārzkopis” pārvaldniece Linda Frunza. “Ņemot vērā būvniecībā strauji pieaugošās cenas un to, ka kāpnes pie minētās ēkas bija kritiskā stāvoklī, izdrupušas un bīstamas, lai pa tām pārvietotos, biedrība steidzami veica to restaurāciju. Jā, projekts ir apstiprināts, un tajā ir paredzēta uzbrauktuve pie ēkas, ko arī nākotnē, kad stabilizēsies būvniecības izmaksas, biedrība uzcels ēkas otrā pusē. Pašlaik “Alūksnes dārzkopim” tādu finanšu līdzekļu nav, arī “Latvijas pasts” nekādu līdzfinansējumu šim nolūkam nesola,” skaidro I. Frunza.