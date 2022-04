Uz vebināru aicina lauksaimniekus

Foto: pixabay.com

Lauku atbalsta dienests elektroniskajā pieteikšanās sistēmā no lauksaimniekiem 12. aprīlī uzsāks pieņemt iesniegumus platību maksājumiem.Lai informētu lauksaimniekus par pieteikšanos platību maksājumiem, nosacījumiem to saņemšanai, izmaiņām Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, iesniegumu pieņemšanu mutvārdos pa tālruni un citiem jautājumiem, Lauku atbalsta dienests 6. aprīlī no pulksten 10.00 līdz 12.00 organizēs vebināru tiešsaistē, un tajā var piedalīties, noskatoties to dienesta mājaslapā un “YouTube” kontā. Jautājumus vebināra laikā varēs uzdot rakstiski “YouTube” tiešsaistes tērzēšanas logā. Pēc vebināra būs pieejams tā ieraksts. Vebināram pieteikties iepriekš nav nepieciešams, informē Lauku atbalsta dienests.