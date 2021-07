Raganu klintis/ Ape/ foto: visitbaltics.net

Turpinoties sausam laikam, upēs turpinās mazūdens periods, informē Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Beidzoties karstuma vilnim, nedēļas laikā ūdens upēs, ezeros, kā arī Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē kļuvis par pāris grādiem vēsāks.

Ūdens upēs un ezeros pēdējās nedēļas laikā atdzisis par 3-4 grādiem. Pašlaik vēsākais ūdens ir vietās, kur ieplūst avoti, kā arī noēnotajos upju posmos.

Šorīt ūdens temperatūra Daugavā bija plus 22, plus 23 grādi. Latgales upēs ūdens temperatūra ir plus 17, plus 23 grādi, kur vēsākais ūdens bija Dubnas pietekā Ošā pie Kūleniekiem. Savukārt siltākais ūdens fiksēts Aiviekstē pie Aiviekstes HES.

Vidzemes upēs ūdens temperatūra bija plus 16, plus 21 grāds. Vēsākais ūdens bija Palsā pie Vilkzemniekiem, bet siltākais – Gaujā pie Carnikavas.

Zemgales upēs ūdens temperatūra ir plus 18, plus 25 grādi. Siltākais ūdens bijis Lielupē ap Jelgavu. Savukārt Kurzemes upēs ūdens temperatūra ir no plus 17 līdz plus 22 grādiem.

Ezeros un ūdenskrātuvēs fiksēta temperatūra plus 21, plus 25 grādi. Baltijas jūrā ūdens temperatūra bija plus 20, plus 21 grāds. Rīgas līča piekrastē ūdens temperatūra pārsvarā ir plus 21, plus 22 grādi, bet Salacgrīvā – plus 14 grādi.

Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis Daugavas posmā Zapadnaja Dvina-Verhņedvinska svārstījās četru centimetru robežās, bet posmā Piedruja-Jēkabpils trīs centimetru robežās. Daugavas baseina upēs ūdens līmenis pazeminājās par 1-16 centimetriem, izņemot Lielo Juglu pie Zaķiem, kur ūdens līmenis paaugstinājās par četriem centimetriem.

Gaujā Velēnas-Siguldas posmā ūdens līmenis pazeminājās par vienu līdz diviem centimetriem, bet pie Carnikavas paaugstinājās par desmit centimetriem. Gaujas baseina upēs ūdens līmenis svārstījās ar tendenci paaugstināties.

Salacā un tās baseina upēs ūdens līmenis pazeminājās par 1-6 centimetriem.

Lielupē posmā Mežotne-Staļģene ūdens līmenis svārstījās, bet Jelgavas-Slokas posmā paaugstinājās par 3-8 centimetriem. Citās Zemgales upēs ūdens līmenis svārstījās trīs centimetru robežās.

Ventā ūdens līmenis paaugstinājās par 1-5 centimetriem, bet citās Kurzemes upēs pārsvarā pazeminājās par 1-4 centimetriem.

Kā informē eksperti, turpinās veģetācijas attīstība upju gultnēs. Lielākās un straujākās upes ir brīvas vai vietām ūdensaugi aug tikai gar krastiem, bet upju seklākajos un lēnākajos posmos pa visu teces šķērsgriezumu aug ūdensaugi.

Ūdensaugi visā teces šķērsgriezumā šobrīd ir Dubnā pie Sīļiem, Rēzeknē pie Griškāniem, Aiviekstē, Pededzē pie Litenes, Lielajā Juglā, Tirzā, Palsā pie Vilkzemniekiem, Vaidavā pie Apes, Salacā, Rūjā, Lielupē pie Mežotnes, Svētē pie Ūziņiem, Ventā pie Kuldīgas, Užavā un Durbē.

Tuvākajās dienās ūdens līmenis upēs pārsvarā svārstīsies. Ūdens temperatūra paliks nemainīga, bet nākamās nedēļas sākumā tā sāks paaugstināties.