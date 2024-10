Ugunsdzēsēji nodzēš gruzdošu gultu

Vakar pulksten 15.33 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Lauku ielu Alūksnē, kur vienstāva dzīvojamā mājā pie mūrīša gruzdēja gulta 0,1m2 platībā. Mājā un kāpņu telpā bija izveidojies piedūmojums. No ēkas evakuējās divi cilvēki no kuriem viens notikumā cieta. Ugunsdzēsēji glābēji gruzdošo gultu iznesa ārā no dzīvokļa un nodzēsa, kā arī , izmantojot pozitīvā spiediena dūmu ventilatoru, veica telpu vēdināšanu. Plkst. 16.15 darbs notikuma vietā noslēdzās. Mājoklī dūmu detektora brīdinošo signālu ugunsdzēsēji glābēji nesaklausīja.

VUGD atgādina, ka katrā mājoklī jābūt uzstādītam dūmu detektoram, kas ar skaļas skaņas signālu brīdinās par telpā izveidojušos sadūmojumu. Visbiežāk traģiskas ugunsnelaimes izceļas naktī, kad cilvēki guļ un nejūt smaržas un smakas, tāpēc tieši skaļais dūmu detektora signāls savlaicīgi pamodinās un dos iespēju izglābties!