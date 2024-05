Turpina tradīcijas – nodod karogu tālāk

Foto: Diāna Lozko, no “Alūksnes un Malienas Ziņas” arhīva

Jau šodien 2. Cēsu pulka Brīvprātīgās skolnieku rotas karoga maiņas pasākums.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (AVĢ) ir viena no desmit Vidzemes skolām, kurām ir tas gods būt par 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas karoga glabātājām un tradīciju turpinātājām.

Pagājušajā gadā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola svinīgā ceremonijā nodeva karogu AVĢ. Savukārt, šogad alūksnieši karogu nodos Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai. Šodien AVĢ pulcēsies skolēni no visām desmit Vidzemes skolām.

10. maijā 10.00 svinīgā atklāšana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas aktu zālē.

11.00 militārā stafete sadarbībā ar Kājnieku skolu un zemessardzi Alūksnes Pilssalas stadionā.

13.00 lauka pusdienas un militārās tehnikas apskate Alūksnes Pilssalas stadionā.

14.30 2. Cēsu pulka Brīvprātīgās skolnieku rotas karoga maiņas pasākums pie 7. Siguldas Kājnieku pulka pieminekļa.

AVĢ 2. Cēsu pulka 8. Skolnieku rotas piemiņas karogu glabāšanā saņēmusi četras reizes. Pirmoreiz tas notika 1935. gadā, pēc tradīcijas atjaunošanas – 2004., 2013. un 2023. gadā.

Uzziņai:

1919. gada vasarā Ziemeļlatvijā, kur latviešu un igauņu karaspēks kopīgi cīnījās par Latvijas atbrīvošanu, no Cēsu un Valmieras vidusskolu vecāko klašu audzēkņiem saformējās brīvprātīgo skolnieku rota, kas 2. Cēsu kājnieku pulka sastāvā kā 8. rota piedalījās atbrīvošanas cīņās. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogs darināts 1929. gadā. Karogs tika izgatavots par godu 1919. gada 6. jūnija Cēsu kauju 108 Skolnieku rotas dalībnieku piemiņai. Karoga devīze ir “No zobena saule lēca’’. Rotas piemiņas karogam līdzekļus ziedoja skolēni un skolotāji no deviņām Ziemeļlatvijas ģimnāzijām: Cēsīm, Valmieras, Limbažiem, Mazsalacas, Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas, Alūksnes. Kopš 1998. gada atjaunota 1929. gadā aizsāktā Cēsu pulka Skolnieku rotas ceļojošā karoga tradīcija – Cēsu pulka Skolnieku rotas karogu ik gadu dod glabāšanā vienai no desmit Vidzemes skolām.