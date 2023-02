Trapenē – klientu apkalpošanas centrs

Trapenes pagasta pārvaldes ēkā darbu sācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Jau līdz šim iedzīvotāji pagasta pārvaldē varēja lūgt palīdzību dažādu jautājumu risināšanā, bet līdz ar apkalpošanas centra atvēršanu, iespēju būs vairāk.

Klientu apkalpošanas speciāliste ir pagasta pārvaldes lietvede – sekretāre Laura Vāciete. Viņa stāsta, ka pirmajā klientu apkalpošanas centra darbības dienā ieradušies arī pirmie apmeklētāji. L. Vāciete gan pieļauj, ka tās nebija apzinātas vizītes. “Dažādus pakalpojumus pagasta pārvaldes iedzīvotājiem sniedzām arī pirms klientu apkalpošanas centra atvēršanas, tādēļ cilvēki, kā ierasts, nāca saņemt palīdzību. Vai vērsās tieši kā pie klientu apkalpošanas speciālistes vai pagasta pārvaldes darbinieces, man nav zināms. Būtību gan tas nemaina – galvenais ir palīdzēt cilvēkam, un vajadzīgo palīdzību viņš iespēju robežās saņēma arī pirms tam,” norāda L. Vāciete.

Līdz šim brauca uz Api

Jauna iespēja, ko trapenieši varēs izmantot, pateicoties klientu apkalpošanas centra atvēršanai, ir e-pakalpojumi. “Cilvēka vārdā, saņemot no viņa pilnvaru, varu autentificēties un iesniegt iesniegumu, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanai vai Valsts ieņēmumu dienestam. To es līdz šim kā pārvaldes darbiniece nevarēju izdarīt, tādēļ šos pakalpojumus iedzīvotāji brauca saņemt uz citiem tuvākajiem klientu apkalpošanas centriem, piemēram, Api vai pat uz konkrēto iestādi. Tomēr ne visiem ir savs transports, lai tur nokļūtu, savukārt sabiedriskā transporta kursēšanas laiki nav ērti. Domāju, ka savs klientu apkalpošanas centrs pagastam ir liels ieguvums un iedzīvotāji to novērtēs. Trapenē to noteikti vajadzēja,” stāsta L. Vāciete.

Atšķirīga atrašanās vieta

Citviet klientu apkalpošanas centri ierīkoti bibliotēkās, bet Trapenē kā piemērotāko vietu Smiltenes novada pašvaldība izvēlējusies pagasta pārvaldi. Trapenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Šepters gan teic, ka vietas izvēle nav neparasta un arī Palsmanē atklātais KAC ir pagasta pārvaldes ēkā. “Nav satraukuma par to, ka darbu būs par daudz. Visu varēs izdarīt. Pirmais pārbaudījums būs martā, kad sāksies deklarāciju iesniegšana ieņēmumu dienestā. Pieļauju, ka kāds brīžos noslodze varētu būt lielāka. Ir iedzīvotāji, kuriem ir iespējas pašiem elektroniski iesniegt dokumentus, bet baidās to darīt. Nejūtas droši, tādēļ lūdz palīdzību. Klientu apkalpošanas centrā būs arī iespēja darīt pašiem, bet būšu blakus un vajadzības brīdī palīdzēšu. Tie, kuri tagad saka, ka nekad paši to nedarīs, iespējams, ar laiku iemācīsies un pēc tam, piemēram, deklarācijas sniegs paši mājās,” saka L. Vāciete.