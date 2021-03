Transporta masas ierobežojumi dēļ šķīdoņa ieviesti arī Alūksnes novadā

Zīmes uzstādīšana Mālupē

Sakarā ar pavasara šķīdoni autotransporta masas ierobežojumi ir ieviesti vēl vairākos valsts autoceļu posmos ar grants segumu, to kopējais skaits jau sasniedz 784. Vislielākais satiksmes ierobežojumu pieaugums pēdējā diennaktī noticis Alūksnes apkārtnē, kur to posmu skaits, kur ieviesti ierobežojumi pieaudzis no 12 līdz 32. Ierobežojumi tiek ieviesti, izvērtējot katra ceļa faktisko stāvokli un tā nestspēju, tāpēc posmu skaits kur tie ir aktuāli var mainīties katru dienu, informē VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) komunikācijas daļa.

Patlaban visvairāk ierobežojumi ir ieviesti Cēsu apkārtnē 113 ceļu posmos, Jēkabpils apkārtnē 58 ceļu posmos, Ludzas apkārtnē 44 ceļu posmos un Dagdas – 42 posmos. Alūksnes posmā ir teju 30 ierobežotie ceļa posmi.



Masas ierobežojumi Alūksnes un Apes novadu pusē/ https://lvceli.lv/#_ierobezojumi_smagajam_transportam

Aizkraukles, Daugavpils, Kuldīgas, Liepājas, Madonas un Ogres apkārtnē ierobežojumi ieviesti 30 līdz 40 ceļu posmos.

Autotransporta masas ierobežojumi tiek ieviesti, lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti. Ierobežojumu laikā tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.