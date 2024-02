Foto: Iveta Zvejniece

Sākot jauno gadu, novada seniori turpina tradīciju viesoties pie citiem senioriem kādā no novada pagastiem. Februārī viņi saviesīgā pēcpusdienā “Tikšanās vietu mainīt nedrīkst” tikās Mālupē, kur pie vietējiem iedzīvotājiem sabrauca seniori no Liepnas, Pededzes, Mārkalnes, Malienas un turpat, no sociālās aprūpes centra “Pīlādži”. Pēcpusdiena pagāja dziesmās, dejās un savstarpējās sirsnīgās sarunās, lai pēc laika atkal tiktos pie senioriem kādā citā pagastā.

Priecē mirdzums acīs

“Pirms desmit gadiem tikāmies šādā pašā pasākumā Mālupē. Atceros, toreiz zālē nebija, kur galdu nolikt. Tagad biju pārsteigta, jo šogad cilvēku Mālupes saieta nama zālē bija trīs reizes mazāk – pie katra no galdiņiem sēdēja pieci, seši, starp kuriem bija pāris vīrieši. Arī šādās tikšanās reizēs izjūtu, ka cilvēku novadā kļūst arvien mazāk,” saka Alūksnes novada senioru apvienības vadītāja Astrīda Bētere. Tomēr kopā sanākšana A. Bēteri gandarī, jo viņa redzējusi to mirdzumu šo cilvēku acīs, ko izraisījis prieks par mālupiešu un viesu priekšnesumiem, par savstarpējo kopā būšanu. Īpaši tas izpaudies tiem ciemiņiem, kuri bija atbraukuši kopā ar savām pagastu tautas namu vadītājām. “Tas ir svētīgs darbs, ko pagastos dara vietējie kultūras un sociālie darbinieki. Viņi aicina vietējo kopienu tikties, “ierauga” vecos un vientuļos seniorus, aicina viņus būt kopā ar citiem, padarīt savu dzīvi gaišāku. Saprotu, bieži vien senioriem nav tādu iespēju vai, vairs nebūdami darba attiecībās, nejūtas ērti sabiedrībā. Tomēr šie cilvēki ir mūsu vidū, un mēs par viņiem nedrīkstam aizmirst,” saka apvienības vadītāja.

Aicina piedalīties

Prieks arī par to, ka senioru pēcpusdienā, savas vadītājas Laimas Kaņepes atbalstīti, piedalījās pansionātā “Pīlādži” dzīvojošie seniori. “To vajadzēja nofilmēt, lai arī viņi paši pēc tam redz, kā mūzikas skaņu iespaidā atdzīvojās viņu acis, kā viņi staroja!” atceras viņa.

Izjustus vārdus ciemiņiem un pašmāju senioriem tikšanās reizē veltīja Mālupes senioru kopas vadītāja Margrieta Bizjukova, kura kopā ar saieta nama vadītāju Ivetu Zvejnieci bija sarūpējušas šo svētku kultūras un izklaides programmu. Silti atkalsatikšanās sveicieni mārkalniešu vārdā no kultūras nama vadītājas Egijas Silāres, pededziešu vārdā no Intas Ņikitinas, kā arī no citiem ciemiņiem. “Pēcpusdiena izvērtās ļoti jauka, tādēļ aicinu – neesi viens, atsaucies, piedalies kopienas rīkotajos pasākumos! Padari savu dzīvi gaišāku, kopā esot!” seniorus aicina A. Bētere un atklāj, ka šādas kopā sanākšanas reizes notiek arī Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Jaunannas, Kalncempju, Annas un Veclaicenes, Jaunlaicenes un Ziemera pagasta, kā arī Alūksnes pilsētas senioriem, tikai jāseko līdzi informācijai.