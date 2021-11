Tagad Alūksnē var doties uz veikalu bez sertifikāta

Foto: Sandra Apine

Meklējot labākos risinājumus klientiem, kopā ar tirdzniecības centra īpašnieku ir rasts risinājums, lai “Maxima X” veikals Alūksnē Pils ielā 9b varētu strādāt “sarkanajā” režīmā, kas nozīmē, ka, lai ienāktu veikalā, nav nepieciešams uzrādīt pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu. Tādējādi abi “Maxima” veikali Alūksnē, tostarp “Maxima” X veikals Ojāra Vācieša ielā 12, būs pieejami ikvienam iedzīvotājam. Abi “Maxima” veikali visu nedēļu strādā no 8:00 līdz 22:00, vēsta “Maxima” pārstāve Liene Dupate-Ugule.

Visi “Maxima” veikali arī turpmāk būs pieejami katru dienu, arī brīvdienās un svētkos

No 26. novembra abi Alūksnē esošie “Maxima” veikali darbu turpina “sarkanajā” režīmā, kas nozīmē, ka tie ir pieejami ikvienam pircējam, t.i., ienākot veikalā, nevajag uzrādīt sertifikātu.

Tika pielāgots veikalu darba laiks

No 20. novembra “Maxima” X veikali Pils ielā 9b un Ojāra Vācieša ielā 12 no pirmdienas līdz svētdienai strādā no 8:00 līdz 22:00.