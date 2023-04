Svētkiem pošas 447 dalībnieki

Foto: F/64 Photo Agency.

Šīs vasaras Dziesmu un deju svētkiem Alūksnes novadā gatavojas 20 kolektīvi – četri kori, 12 deju kolektīvi, lietišķās mākslas studija, pūtēju orķestris, apvienotais kokļu ansamblis un senioru vokālais ansamblis. Lai arī atlases skates vēl tikai notiks, iepriekšējo gadu pieredze liek domāt

– ja repertuārs apgūts, kolektīvi uz svētkiem tiks.

“Dalībnieku reģistrēšana šoreiz notiek jaunā sistēmā. Dalībnieki, ielādējot telefonos īpašu aplikāciju, reģistrējas paši – ievada nepieciešamos datus, pievieno fotogrāfiju. Katra dalībnieka informāciju apstiprina kolektīva vadītājs, kam sekos visa novada informācijas apstiprināšana, ko darīšu es kā koordinatore, lai tālāk datus nodotu ID karšu izgatavošanai. Ja nu kāds kolektīvs uz svētkiem tomēr netiks, ar vienu klikšķi kolektīvu no sistēmas izdzēsīs,” stāsta Dziesmu un deju svētku koordinatore Alūksnes novadā Sanita Eglīte. Alūksnes novadā dalībai svētkos reģistrējušies 463 dalībnieki, no tiem unikālie – 447. “Skaitļi atšķiras, jo vairākiem kolektīviem ir viens vadītājs, kā arī ir dalībnieki, kuri darbojas vairākos kolektīvos. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz dalībnieku ir nedaudz mazāk,” stāsta S. Eglīte.

Trūkst autobusu

Kamēr kolektīvu dalībniekiem lielākais izaicinājums ir pati gatavošanās svētkiem, tikmēr svētku koordinatoriem – veiksmīgi atrisināt visus ar loģistiku saistītos jautājumus. “Jādomā, kā visus kolektīvus aizvest uz Rīgu. Transporta jautājums ir vissarežģītākais šajos svētkos. Protams, izmantosim visus pašvaldības transporta līdzekļus, kas ir ar vismaz 16 vietām, tomēr tik un tā pietrūkst vēl trīs autobusu. 11 kolektīvus varam aizvest paši ar saviem autobusiem, un tas krietni samazina transporta izdevumus. Ja autobusus īrētu, izdevumi būtu lielāki,” stāsta S. Eglīte.

Svētku laikā ēdināšanu un uzturēšanos skolās dalībniekiem finansē valsts. Savukārt darba grupas ēdināšanas un izmitināšanas izmaksas jāsedz pašvaldībai. “Šobrīd nav skaidrs, vai valsts segs ēdināšanu un nakšņošanu tajās dienās, kad kolektīviem nenotiek mēģinājumi. Piemēram, visi dodamies uz Rīgu jau sestdienas vakarā, jo svētdien deviņos no rīta jau jābūt Vecrīgā un jādodas gājienā. Dalībnieki ierodas sestdien, kas vēl nav svētku norises diena, tātad ēdināšana un nakšņošana jāsedz pašvaldībai. Otrs piemērs – visi kolektīvu dalībnieki svētdien būs Rīgā, piedalīsies gājienā, bet koriem pirmais mēģinājums ir otrdienas rītā. Nav izdevīgi koru dalībniekus svētdienas vest atpakaļ uz Alūksni, lai jau pirmdienas vakarā vestu uz Rīgu. Jāpaliek Rīgā, un arī tad ēdināšana un nakšņošana jāsedz pašvaldībai. Loģistika ir sarežģīta, bet ar visu galā tiekam,” stāsta S. Eglīte.

Iztiks ar pašu resursiem

Alūksnes novada kolektīvu dalībai Dziesmu un deju svētkos pašvaldības budžetā paredzēti 60 000 eiro. “Būtiska atšķirība no citu gadu svētkiem – šoreiz maksimāli izvairāmies pirkt pakalpojumus, bet iztiekam ar saviem resursiem. Piemēram, svētkos Rīgā strādās Alūksnes novada pašvaldības policijas darbinieki, arī medicīniskos pakalpojumus nodrošinās mūsu pašu feldšeri, kuri strādā pagastos. Mazinām izdevumus, bet vairāk izmantojam savus resursus,” skaidro pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Lai gan šobrīd vēl nav zināms, vai valsts apmaksās dalībnieku ēdināšanu un nakšņošanu brīvajās dienās, I. Berkulis izsaka cerību, ka valsts situāciju izvērtēs. “Uz to jau vairākkārt esam vērsuši uzmanību – kolektīvu vest no Alūksnes vai Siguldas nav viens un tas pats. Būtu tomēr jāizvērtē attālums. Jebkurā gadījumā risinājumu radīsim. Vadāt nebūtu ne jēgpilni, ne lētāk,” teic I. Berkulis.

■ XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki norisināsies Rīgā no 30. jūnija līdz 9. jūlijam.

■ Svētku gājiens būs 2. jūlijā, bet darba grupa Rīgā, Teikas vidusskolā, sāks strādāt jau no 30. jūnija.

■ Alūksnes novada kolektīvu dalībai Dziesmu un deju svētkos pašvaldības budžetā paredzēti 60 000 eiro.