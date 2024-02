Studentu trūkums apdraud filiāles pastāvēšanu

Gunta Kraģe: “Nav vēl pieņemts tāds lēmums, ka filiāle tiks slēgta.”

Jau 25 gadus studēt gribošie un varošie izmanto iespēju iegūt izglītību Latvijas Universitātes Alūksnes filiālē. Pavisam te studējuši 1078 studenti no Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Smiltenes novadiem. Pašlaik augstskolas filiāles pastāvēšana ir apdraudēta, jo trūkst studentu.

Pieprasīts – pirmsskolas skolotājs

Šogad 34 studenti absolvēs Alūksnes filiāles pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu “Pirmsskolas skolotājs”, profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs” un programmu “Sociālais darbs”. “Lielākā interese ir par pirmsskolas izglītības skolotāja profesiju. Šajā programmā arī ir studenti, kuri nākamajā gadā pabeigs studijas,” stāsta Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles vadītāja pienākumu izpildītāja Ligita Zaķe un piebilst, ka šobrīd šī arī ir vienīgā programma, kuru apgūst 17 studenti. Iemesls, kāpēc ir apdraudēta augstskolas pastāvēšana – Alūksnes filiāle neesot rentabla, nav vajadzīgo studentu skaita, kam vajadzētu būt ap simts.

Aicina izmantot studiju kredītu

Tuvākā filiāle, kur varēs studēt, ir Cēsīs. “Interese par studijām ir jūtama, tāpēc ļoti žēl par šādu gaidāmo filiāles likteni,” atzīst L. Zaķe. Viņa gan norāda, ka Cēsu filiālē esot plašāka programmu izvēle, bet tie, kuri vēlas mācīties tieši Alūksnē, visticamāk, nevarēs izmantot šādu iespēju. “Ne visi var nokļūt uz citu pilsētu, lai mācītos, jo dzīves sadārdzinājums skar daudzus, kā arī ir paaugstinātas studiju maksas,” situāciju vērtē L. Zaķe un tomēr mudina cilvēkus mācīties. “Studijas sniedz iespēju ne tikai kaut ko jaunu apgūt, bet arī mainīt savu dzīvi. Aicinu nenobīties un izmantot arī studiju kredītu, kas ļaus apgūt iecerēto,” pārliecināta filiāles pārstāve.

L. Zaķe ar skumjām atzīst, ka agri vai vēlu tam bija jānotiek. “Diemžēl šobrīd pār visu valda nauda un cilvēciskais faktors palicis novārtā. Mūsu novadniekiem, kuri vēlēsies studēt, tagad būs ļoti jāizvērtē, darīt to vai ne,” atzīst L. Zaķe.

Interese par studijām mazinās

Situāciju skaidro Latvijas Universitātes reģionālā centra direktore Gunta Kraģe: “Nav vēl pieņemts tāds lēmums, ka filiāle tiks slēgta. Skatāmies uz ekonomisko un sociālo situāciju. Ja būtu bijusi interese, tad studijas būtu iespējams nodrošināt,” stāsta G. Kraģe un piebilst, ka tendence rāda – interese par studijām pēdējo gadu laikā krietni samazinās.

Pašlaik Alūksnes filiālē studējošie studenti virzās uz studiju noslēgumu. “Vai turpināsim uzņemšanu nākamajā vai aiznākamajā gadā? Jāskatās, kāda ir interese no iedzīvotājiem un no blakus esošajām pašvaldībām. Ja nav pietiekams skaits studentu, tad uzņemšanu neizsludinām,” skaidro reģionālā centra direktore. Katrā studiju programmā ir atšķirīgi skaitļi, bet optimālais skaits varētu būt 25 studenti kursā. “Prakse rāda arī to, ka studiju sākumā vienmēr ir tādi, kuri iesākto neturpina kādu personisku iemeslu dēļ. Tāpēc ļoti būtiska ir grupas komplektācija. Mēs nodrošinām mācības, docētāji brauc no Rīgas, un ir svarīgi, lai studentiem būtu pilnās grupas, ar ko strādāt,” skaidro G. Kraģe. Pēdējos gados rezultāts ir tāds, ka uzņemšanā izsludinātajās programmās studentu grupas neizveidojās.