Spodrības nedēļas laikā no 26. oktobra Alūksnē varēs nodot lapas un zarus

No 26. oktobra līdz 2. novembrim notiks Spodrības nedēļa, kuras laikā Alūksnes pilsētas teritorijā iedzīvotāji varēs vest savos privātīpašumus sagrābtās lapas un savāktos zarus uz noteiktiem punktiem pilsētā, no kurienes pašvaldības aģentūra “Spodra” tos nogādās zaļo atkritumu laukumā kompostēšanai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Būtiski, ka šajās noteiktajās vietās lapas un zari ir jāliek atsevišķās kaudzēs. Lūdzam iedzīvotājus to ievērot, lai atvieglotu savākšanas procesu. Zaļo atkritumu vākšanas vietas būs marķētas. Ja lapas uz kādu no norādītajām vietām vedat maisos, tad tās no maisiem ir jāizber. Kopā ar lapām un zariem nedrīkst būt nekādi sadzīves atkritumi, piemēram, cimdi, maisi utt. Un vēl jāņem vērā, ka lapām un zariem nedrīkst būt piejaukti dārza atkritumi – āboli, plūmes, kabači, ķirbji, gurķi utt. Puķu stublāji novietojami kopā ar lapām. Atsevišķās vietās kārtības nodrošināšanas labad būs izvietotas novērošanas kameras.

Vietas, kurp Spodrības nedēļas laikā iedzīvotāji Alūksnē varēs nogādāt lapas un zarus no saviem privātīpašumiem, ir tās pašas, kurās jau pavasarī varēja nogādāt zaļos atkritumus, un tās ir:

Kanaviņu ielas malā pie Sociālo lietu pārvaldes Uzvaras ielā 1; Pie Latgales un Rijukalna ielu krustojuma; Kārklu ielas malā (bijušās katlu mājas teritorijā); Siguldas ielas galā pie Pētera Buka ielas parkā; Pie Helēnas un Uzvaras ielu krustojuma; Helēnas ielas malā starp Dārza ielu 11 un Helēnas ielu 63A; Pie Helēnas ielas un Pilsētas bulvāra krustojuma; Ojāra Vācieša ielas malā aiz “Velo ostas”; Dzirnavu ielas malā pret dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 3; Tirgotāju ielas malā pirms krustojuma ar Blaumaņa ielu; Pie Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojuma; Smilšu ielas malā pie Jānkalniņa; Krišjāņa Barona ielas malā starp bijušo dzelzceļu un Jāņkalna ielu; Pie Raiņa bulvāra un Meža ielas krustojuma; Jāņkalna ielas malā pretim dzelzceļa stacijai; Pie Krišjāņa Barona un Ganību ielu krustojuma; Helēnas ielas malā pirms krustojuma ar Augusta ielu; Helēnas ielas malā pirms iebrauktuves uz Apes ielu; Dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā pie Kalnadruvu un Rožu ielu krustojuma; Dārzkopības sabiedrības “Sīļi” teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma.

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem un zaļos atkritumus norādītajās vietās novietot tikai Spodrības nedēļas laikā – no 26. oktobra līdz 2. novembrim.

