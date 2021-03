Šonedēļ šķembas plānots slaucīt uz autoceļa Litene-Alūksne un posmā no Kāršu purva līdz Alūksnei

Šajā nedēļā ceļu būvniecības uzņēmumi, kas pērn veikuši virsmas apstrādes darbus uz valsts autoceļiem, turpina slaucīt šķembas posmos, kur pagājušajā gadā veiktajos darbos ir parādījušies defekti un šķembas atdalās no seguma, “Alūksniešiem.lv” pavēstīja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC).









Autoceļš Litene-Alūksne/ Loreta Jargane

Šonedēļ šķembas plānots slaucīt uz autoceļa Litene-Alūksne (P43) posmā no Kāršu purva līdz Alūksnei, uz autoceļa Valka-Vireši (P23) no Gaujienas līdz Vidzemes šosejai (A2), kā arī uz autoceļa Galēņi-Sīļukalns-Stirnene (V739) no Galēņiem līdz Gribolvai. Tāpat šķembas slaucīs uz citiem autoceļiem, kur tas nepieciešams.

Šķembu slaucīšana var tikt pārcelta uz citu laiku nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā.

Kāpēc šķembas atdalās?

Jau vēstīts, ka pagājušā gada būvdarbu sezonā virsmas apstrādes darbi notika 82 valsts autoceļu objektos un patlaban defekti konstatēti apmēram trešdaļā no tiem.

Defektu dēļ notiek šķembu atdalīšanās no seguma, ar automašīnu riteņiem šie akmeņi tiek pacelti gaisā un automašīnām var tikt nodarīti bojājumi. Lai samazinātu bojājumu riskus, patlaban visos posmos, kur ir konstatēti defekti, ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 kilometru stundā. Tāpat atdalījušās šķembas tiek slaucītas no šiem ceļu posmiem.

Būvdarbu laikā nenovēroja defektus

LVC iepriekš skaidroja, ka atsevišķos pēc virsmu ieklāšanas pasūtītājam iesniegtajos paraugos no būvniecības objektiem tika konstatēta saistvielas un minerālmateriāla (šķembu) adhēzija (bitumena emulsijas un nesaistītā minerālā materiāla saķere) nepietiekamība. Tas norāda uz iespējamu bitumena emulsijas kvalitātes neatbilstību vai nesaderību ar akmens materiālu. Tomēr būvdarbu nodošanas laikā objektos netika konstatētas patlaban novēroto defektu pazīmes.