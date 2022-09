Trapenē taps „Laimes koku” parks

Jau pēc divām nedēļām, 17. septembrī, piekto gadu pēc kārtas Latvijā norisināsies Pasaules talka.

Arī šogad tās ietvaros iedzīvotāji ir aicināti piedalīties koku sēšanas un stādīšanas akcijā „Laimes

koki”. Līdzīgi kā iepriekš, Pasaules talkas ietvaros tiks veidoti Laimes koku parki, šogad tādi taps

trīs – Smiltenes novada Trapenē, Rēzeknes novada Viļānos un Krāslavā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.



Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante Zanda Kočāne informē, ka kopš 2020. gada Pasaules talkas ietvaros Latvijā tiek veidoti Laimes koku parki, ar mērķi labiekārtot un

apzaļumot apdzīvotās teritorijas, radīt cilvēkiem vietu koku stādīšanai, kā arī sniegt ieguldījumu Latvijas

un pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Pirmais Laimes koku parks 2020. gadā tapa

Valdemārpilī, pērn tāds tika izveidots Jelgavā. Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad Lielā Talka izsludināja

konkursu pašvaldībām par Laimes koku parka izveidi. Ņemot vērā lielo atsaucību, vēlmi labiekārtot vidi

mums apkārt, šogad tika apstiprināti trīs konkursa uzvarētāji, kuru pieteikumi atbilda konkursa prasībām.

Pirmais Laimes koku parks šogad 12. septembrī tiks atklāts Trapenē, kur līdz pat Pasaules talkas dienai

iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties koku stādīšanas akcijā „Laimes koki”, savukārt Viļānos un Krāslavā

parki tiks veidoti Pasaules talkas ietvaros, 17. septembrī, kad talkos visa Latvija un Pasaule.

„Latvijas valsts meži” Vides izglītības vadītāja Līga Abizāre uzsver: „Esam gandarīti, ka jau trešo

gadu pēc kārtas varam sniegt arī savu atbalstu Laimes koku parku veidošanā. Koki un meži ir mūsu

valsts vērtības, tāpēc priecājamies, ka pašvaldības rūpējas par to, lai Latvija būtu zaļa. Ik katrs iestādītais

koks ir vērtība, kas padara mūsu vidi veselāku. Tāpēc priecājamies, ka mums Latvijā ir tradīcijas, kurās

iedzīvotāji ir aicināt iestādīt koku, lai ilgtermiņā parūpētos par cilvēku labsajūtu!”

„Šobrīd Trapenes iedzīvotājus priecē „Bormaņmuižas” parks, kam ir liela vēsturiskā nozīme un tā ir

iedzīvotāju iemīļota vieta, kurā var izjust dabas klātbūtni. Mēs novērtējam, ka mums ir dota iespēja šogad

veidot Laimes koku parku Trapenē, kas būs lielisks papildinājums jau esošajai pastaigu vietai. Mēs

ceram, ka jaunais parks stiprinās piederības sajūtu Trapenes pagasta iedzīvotājos, jo arī viņiem būs

iespēja tur iestādīt savu koku – atzīmējot kāzu dienu, bērna dzimšanu vai citu īpašu notikumu – lai kopā

veidotu īpašu un mīļu Laimes koku parku Trapenē,” stāsta Laura Vāciete, Trapenes pagasta Laimes

koku parka idejas iniciatore.

Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme aicina: „Ir patiess prieks, ka Laimes koku sēšanas un stādīšanas

akcija, kā arī parku veidošana Latvijā ir kļuvusi par nozīmīgu tradīciju. Neatkarīgi no tā, vai runājam par

kādu mazāk apdzīvotu vietu vai pilsētu, ikvienam ir svarīgi, lai netālu no mājām būtu pieejama zaļā zona,

kurā izjust dabas skaistumu un mieru. Tāpēc aicinu katru, savas mājas pagalmā vai pašvaldības

koordinētā vietā, arī šogad, 17. septembrī, pievienoties akcijai – iesēt vai iestādīt savu laimes un spēka

koku, lai kopā svinēt un darītu Latviju zaļu!”

Akcijas “Laimes koki” mērķis ir:

* veidot bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par

dabas procesiem, uzņemoties rūpes par kāda konkrēta koka izaudzēšanu;

* stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu;

* veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

Pieteikt savu koku stādīšanu iespējams Laimes koku kartē: https://talkas.lv/laimes-koki/

Svinam un darām Latviju zaļu!