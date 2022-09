Sniedz atbalstu ukraiņiem

Lai nodrošinātu nepārtrauktu palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem Alūksnes un Smiltenes novados, Alūksnes un Apes novada fonds īsteno “Global Challenges Local Solutions” finansētu projektu “Atbalsts Ukrainas cilvēkiem!” (“Support for the Ukrainian people!”), kā ietvaros ar bēgļiem strādā koordinatori Alūksnes un Smiltenes novados. Kopš pirmās dienas, kad, bēgot no kara briesmām Ukrainā, Latvijā ierādās Ukrainas iedzīvotāji, fonds sniedz atbalstu šiem cilvēkiem.

Palīdzēts 670 bēgļiem

Projekta vadītāja Dzintra Zvejniece stāsta, ka līdz projektam bēgļu uzņemšanu un koordinēšanu nodrošināja brīvprātīgie, kuri strādāja neskaitot stundas un dienas. Projekts ir iespēja turpināt iesākto darbu, saņemot finansiālu atbalstu. Šajā laikā no jūlija līdz pat septembra beigām ikdienas darbs norit gan ar kara bēgļiem, kuri uzturas Alūksnes un Smiltenes novados ilgstoši, gan ar tiem, kuri iebrauc novadu teritorijās īslaicīgi. “Katru nedēļu Alūksnē ierodas vairāk nekā 100 Ukrainas kara bēgļu tranzītā, kuri īslaicīgi te atgūst spēkus un dodas tālāk izvēlētajā ceļā. Šos cilvēkus sagaida, paēdina, apgādā ar pirmajām nepieciešamības precēm, apģērbu, apaviem, medikamentiem, somām, koferiem,” stāsta Dz. Zvejniece.

Konsultē psihologs

Kara bēgļiem, kuri raduši patvērumu Alūksnes un Smiltenes novados, ilgstošākam periodam veido personu lietas, kur atspoguļo datus par katru personu, sniegto palīdzību un atbalstu aktuālo jautājumu risināšanā, darba un mājokļa meklējumos, medicīnā, dažādu pakalpojumu saņemšanā, izglītībā, brīvā laika pavadīšanā, iesaista brīvprātīgā darbā. Līdz 18. augustam saņemti iesniegumi no 203 cilvēkiem. Vērtīgas ir psiholoģiskās konsultācijas Ukrainas iedzīvotājiem, kuras fonds pirms projekta nodrošināja par ziedotāju finansējumu, bet tagad nodrošina projekta ietvaros. Psiholoģe konsultē ģimenes, skolu pedagogus Alūksnes un Smiltenes novados.

Iesaistās brīvprātīgie

Neizpaliek arī materiālu un finansiālu ziedojumu piesaiste un saņemšana Ukrainas karā cietušo atbalstam. Organizē labdarības akcijas, ziedojumu piesaistes pasākumus, aktivitātēs iesaistot gan brīvprātīgos no Latvijas, gan no Ukrainas kara bēgļu vidus. Ikdienā fondā papildus darbojas viens līdz divi brīvprātīgie, regulāri viens no tiem ir kāds Ukrainas cilvēks, kuru apmāca brīvprātīgā darba veikšanā. Viņš ir nozīmīgs tiešās saskarsmes starpposms jautājumu risināšanā ar Ukrainas kara bēgļiem, kā arī sniedz atbalstu pasākumu organizēšanā, ziedojumu saņemšanā un humāno paku kārtošanā, tulkošanas darbos.