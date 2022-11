Sniedz atbalstu Ukrainai

“Alūksnes un Apes novada fonds” nosūtījis septīto un astoto kravu uz Rīgu tālāk nogādāšanai uz Ukrainu. Vienā no sūtījumiem ir ierakumu sveces, vilnas cimdi un zeķes, metāla detektors, segas, guļammaisi, ko palīdzēja sarūpēt alūksnieši. Ļoti lielu ieguldījumu, veidojot ierakumu heb blindāžas sveces, deva E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, īpaši skolotājs Ivars Vīksna, Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Pa GALMS, paldies skolotājai Ievai Rakovai un brīvprātīgajiem Niko Mirzashvili un Beatrisei Skultei, ukraiņu ģimenēm, kā arī visiem atsaucīgajiem cilvēkiem. Sarūpēto sūtījumu nodeva Biedrība “TEV”, kas tālāk to nogādās Ukrainas aizsargiem! Otra krava nosūtīta Latvijas Ukraiņu kongresam – kopumā ap 60 iepakojumiem silto apģērbu, virsdrēbju, apavu vīriešiem, sievietēm, bērniem. Šo sūtījumu tālāk nodos Ukrainas iedzīvotājiem. Fonds teic paldies Latvijas Ukraiņu kongresam, biedrībai Speciālo palīglīdzekļu parks, īpaši Modrim Briedim un Ziemera pagasts iedzīvotājiem. “Paldies par kravu nogādāšanu Rīgā Lauris Ribaks. Paldies visiem brīvprātīgajiem, kuri atrada laiku un iespēju kravu sarūpēšanai un sapakošanai. Paldies visiem ziedotājiem! Arī turpmāk palīdzēsim ukraiņiem. Priecāsimies par jebkuru ziedojumu – materiālu vai finansiālu. Plānojam arī turpmāk veidot ierakumu sveces, tādēļ noderēs metāla bundžas, sveces, parafīns. Nākamajiem sūtījumiem uz Ukrainu aicinām ziedot termo veļu vīriešiem, siltās zeķes, cimdus, cepures, virsdrēbes, segas ar termo apstrādi, guļammaisus, ģeneratorus, arī saldumus – šokolādes batoniņus,” fonda vārdā aicina Jolanta Baldiņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Savukārt ukraiņu ģimenes, kuras mājvietu radušas Alūksnes novadā, nedēļas nogalē tikās ar ukraiņu psiholoģi Natāliju Juščenko. Alūksnes un Apes novada fonda organizētas tikšanās notiks arī decembrī. Nodarbību laikā bērni un pieaugušie mācās atpazīt dažādas emocijas – prieku, bēdas, dusmas, un apgūst dažādas metodes kā tās izprast un ko darīt. Var uzzināt, ko darīt, ja ir stresa sajūta, nemiers, trauksme – kādas metodes pielietot, lai to visu mazinātu. Natālija Juščenko ir viena no tiem Ukrainas iedzīvotājiem, patvēruma meklētājiem Latvijā, kuriem mūsu valstī izdevies atrast darbu savā profesijā. Natālija ir izglītības psiholoģe ar 18 gadus lielu darba stāžu. Ukrainā viņa strādājusi gan skolā, gan bērnudārzā, un tagad savas zināšanas liek lietā sniedzot psiholoģes konsultācijas gan bērniem, gan pieaugušajiem – pamatā saviem tautiešiem, citiem bēgļiem no Ukrainas.

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds” šobrīd īsteno projektu “Ukrainas tautas tuvās un tālās mājas”, kam saņemts Sabiedrības Integrācijas fonda atbalsts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Nevalstisko organizāciju darbība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem Alūksnes un Smiltenes novados, brīvprātīgo darbu, saskaņotu darbību, palīdzības nosūtīšanu uz Ukrainu.