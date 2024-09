Smiltenes novadu vadīs Astrīda Harju

Vakar Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē vienbalsīgi par novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Astrīdu Harju (“Jaunā Vienotība”). Iepriekšējā domes sēdē pirms mēneša A. Harju nepiekrita kļūt par priekšsēdētāju, taču izmantoja likumā noteikto iespēju priekšsēdētāja darbu veikt pienākumu izpildītājai. Šoreiz A. Harju izvirzīšanai piekrita.

Balsojums par priekšsēdētāju bija atklāts un balsojums notika ar balsošanas zīmēm. Piedalīties varēja tikai tie deputāti, kuri uz sēdi bija ieradušies klātienē. Deputāte Iluta Apine sēdei bija pieslēgusies attālināti, tādēļ balsot par priekšsēdētāja kandidātu nevarēja.

A. Harju 2021. gadā pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novada pašvaldības domē ievēlēja no politiskās partijas “Jaunā Vienotība”, kļūstot par priekšsēdētāja vietnieci kultūras un sociālajos jautājumos. A. Harju ir vairāk nekā divdesmit gadu pieredze pašvaldības darbā, no tiem 17 gadus kā pašvaldības vadītājai Apes pilsētas ar lauku teritoriju, vēlāk – Apes novadam. No 2017. gada jūnija līdz 2018. gada novembrim viņa bija 12. Saeimas deputāte.

Jau ziņojām, ka 2024. gada 25. jūlijā Smiltenes novada pašvaldības ārkārtas sēdē divos no atsavināšanas lēmumiem Edgars Avotiņš nesaņēma klātesošo deputātu vairākuma atbalstu, uztverot kā neuzticības balsojumu, par to arī paziņojot sēdes noslēgumā, iesniedzot paziņojumu par atkāpšanos no Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētaja amata.