Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece – Astrīda Harju

Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē šodien neievēlēja jaunu domes priekšsēdētāju. Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 17. panta 5. daļu – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos – Astrīda Harju.

Domes deputāts Edgars Avotiņš (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”—“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”) sēdē priekšsēdētāja amatam izvirzīja Gitu Mūrnieci (“Latvijas attīstībai”), kura atteicās no kandidēšanas, pēc tam virzot Daini Aļeksējevu (“Latvijas attīstībai”), kurš arī atteicās no kandidēšanas. Domes deputāts Māris Zālītis (“Latvijas attīstībai”) pašvaldības domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja Astrīdu Harju (“Jaunā Vienotība”), kura arī atteicās no kandidēšanas.

“Paldies par uzticību, izvirzot šobrīd mani domes priekšsēdētāja amata kandidātam. Esmu jau iepriekš kolēģiem minējusi, ja gadījumā saskatīsiet iespēju man uzticēt šo darbu, tad vēlos vienu mēnesi, kā noteikts arī likumdošanā, pildīt šo amatu kā domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja. Tas vairāk saistās ar finanšu jautājumiem, kā arī attīstības un lielo projektu virzības gaitu. Manas prioritātes ir darbs un atbildība, kas saistās ne tikai ar skaitļiem un dokumentāciju, bet arī par novada iedzīvotājiem, jo aiz katras darba vietas vai kāda pakalpojuma apjoma samazinājuma atrodas cilvēks. Daudz būs skaidrojošā procesa sabiedrībai, ja notiek strukturālas pārmaiņas pašvaldības iestādēs un novadā kopumā. Finanšu situācijas konstruktīva sabalansēšana, lai ieņēmumi sakristu ar izdevumu pozīcijām. Papildus tam Finanšu komitejas vadība, turpināšu vadīt arī Sociālo komiteju un pildīšu savus esošos, līdzšinējos tiešos darba pienākumus. Man ir svarīgi saprast to robežu, cik daudz varu uzņemties no šī kopuma,” cerot uz sapratni no kolēģiem un Smiltenes novada sabiedrības, uzsver Smiltenes novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja A. Harju.

A. Harju 2021. gadā pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novada pašvaldības domē ievēlēja no politiskās partijas “Jaunā Vienotība”, kļūstot par priekšsēdētāja vietnieci kultūras un sociālajos jautājumos. A. Harju ir vairāk nekā divdesmit gadu pieredze pašvaldības darbā, no tiem 17 gadus kā pašvaldības vadītājai Apes pilsētas ar lauku teritoriju, vēlāk – Apes novadam. No 2017. gada jūnija līdz 2018. gada novembrim viņa bija 12. Saeimas deputāte.

Jau ziņojām, ka 2024. gada 25. jūlijā Smiltenes novada pašvaldības ārkārtas sēdē divos no atsavināšanas lēmumiem Edgars Avotiņš nesaņēma klātesošo deputātu vairākuma atbalstu, uztverot kā neuzticības balsojumu, par to arī paziņojot sēdes noslēgumā, iesniedzot paziņojumu par atkāpšanos no Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētaja amata.