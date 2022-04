Smiltenes novadā līdzfinansēs pieslēgšanos

Smiltenes novada pašvaldība plāno līdzfinansēt pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādei. Atbalsts gan būs pašvaldības noteiktām iedzīvotāju grupām un arī finansējuma apmērs būs atšķirīgs. Par to domes deputāti diskutēja marta domes sēdē.Saistošie noteikumi vēl jāapstiprina VARAM, tādēļ sākotnējais noteikumu projekts vēl var mainīties. Noteiktas prioritārās iedzīvotāju grupas, kas varēs saņemt atbalstu, piemēram, prioritāri būs pirmās un otrās grupas invalīdi, trūcīgās un maznodrošinātās personas, daudzbērnu ģimenes, vientuļie pensionāri, un pieslēgumu ierīkošanai, kas daļēji skar maģistrāli. Pašvaldība varētu piešķirt līdzfinansējumu prioritārām grupām 90 % no kopējām izmaksām, izbūvējot kanalizācijas pieslēgumu, bet ne vairāk kā 1200 eiro. Ja pieslēdz gan kanalizāciju, gan ūdensapgādi –

ne vairāk kā 2000 eiro. Pārējiem – 600 eiro, bet ne vairāk kā 50 % no kopējām izmaksām.Deputāts Dainis Aļeksējevs interesējās, kā izvērtēs finansējuma saņēmējus. Viņš raizējās, vai neveidosies situācija, ka pirmais finansējumu saņems tas, kurš pieteiksies, un prioritārās grupas paliks malā, jo nemaz par tādu iespēju nezinās. Viņš arī rosināja sociālo grupu cilvēkiem palīdzēt iesniegt pieteikumus. Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe skaidroja, ka būs noteikts pieteikumu iesniegšanas termiņš un vērtēs tikai tos pieteikumus, kas būs iesniegti noteikto divu mēnešu laikā. Šī gada budžetā paredzēti apmēram 20 000 eiro. Pieteikumus izvērtēs pašvaldības izveidota komisija.Deputāts Andris Abrāmovs teica, ka rinda ar pieteikumiem gan neveidosies, jo pieslēgšanās ir dārga, un šaubījās, vai sociālo grupu cilvēkiem būs pietiekami daudz finansējuma. Arī D. Aļeksējevs tam piekrita –

priekšrocība ir radīta, bet cilvēks to nevarēs atļauties. Vidējās pieslēguma izmaksas ir 2 000 līdz 3 000 eiro.Vēl pirms teritoriālās reformas, Apes novada domē vērsās Apes pilsētas iedzīvotāji, lūdzot pašvaldībai segt daļu no pieslēgšanās izmaksām. Apes novada domei šāds finansējums nebija paredzēts, tādēļ visiem atteica. Tagad bijušā Apes novada iedzīvotāji līdzfinansējumu varēs saņemt.