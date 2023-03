Aizvadītā gada nogalē pašvaldības aģentūra “Spodra” veica satiksmes organizācijas izmaiņas vairākās ielās Alūksnē. Viena no tām bija Vidus ielā pie Alūksnes poliklīnikas izveidotā stāvvieta personām ar invaliditāti, kas apzīmēta ar attiecīgām ceļa zīmēm. Redakcija gan saņēma alūksnieša Jāņa Žīgura un citu lasītāju komentārus galvenokārt par to, ka tā nav pietiekami labi saskatāma. Labojot situāciju, tagad uzstādītas papildu ceļa zīmes.

“Jaunā zīme labi saskatāma vien cilvēkiem, kuri nāk ārā no solārija vai automazgātavas, kas ir poliklīnikai pretī. Ja cilvēks uz poliklīniku brauc bieži, viņš to iegaumēs, ja reti, visdrīzāk iedzīvosies sodā,” novembrī savu viedokli pauda J. Žīgurs, kurš pārzina situāciju šajā vietā. Vēlāk redakcija saņēma telefonisku komentāru arī no kāda iebraucēja, kurš, novietojot automašīnu Vidus ielā pie poliklīnikas, gandrīz iedzīvojies soda naudā, jo ceļa zīmi, kas apzīmē stāvvietu personām ar invaliditāti, nav pamanījis.

Lai uzlabotu invalīdu stāvvietas apzīmēšanai izvietoto zīmju pārredzamību, 22. februārī šajā vietā uzstādītas papildu zīmes.

“Uzvara! Šodien beidzot slavenā ceļa zīme uzstādīta pareizi! Varbūt ir iespējams ar avīzes palīdzību uzzināt, kura tieši amatpersona bija atbildīga par nepareizu zīmes uzstādīšanu, cik izmaksāja jauno plāksnīšu izgatavošana un kas par to maksās?” mums jautā alūksnietis J. Žīgurs, kurš šādu korekciju rosināja jau novembrī.

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka redakcijai atsūtīja Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” sagatavoto atbildi. “Atbildot uz jautājumu par invalīdu stāvvietu Vidus ielā, informējam, ka ceļa zīmes Vidus ielā invalīdu stāvvietas apzīmēšanai pašvaldības aģentūras “Spodra” darbinieki uzstādīja, pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības rīkojumu. Zīmju sākotnējā shēma tika saskaņota 28.07.2022. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Alūksnes nodaļā. Pēc iedzīvotāju izteiktajām sūdzībām 22. februārī aģentūra uzstādīja papildu ceļa zīmes Nr. 537, Nr. 844 un Nr. 807, lai uzlabotu invalīdu stāvvietas apzīmēšanai izvietoto zīmju pārredzamību,” skaidro “Spodra”. Par izmaksām paskaidrojums ir šāds: “Papildu ceļa zīmju komplekta izmaksas segtas no valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem un ir 121,22 eiro (bez PVN).”