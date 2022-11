Apšauba ceļazīmes lietderību (precizēts)

Pašvaldības aģentūra “Spodra” veikusi satiksmes organizācijas izmaiņas vairākās ielās Alūksnē. Viena no tām ir Vidus ielā pie Alūksnes poliklīnikas izveidotā stāvvieta personām ar invaliditāti, kas apzīmēta ar attiecīgām ceļazīmēm. Redakcija saņēma alūksnieša, poliklīnikas darbinieka Jāņa Žīgura viedokli, kurā apšaubīta šādas speciālas stāvvietas lietderība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nav labi redzama

“Pirmkārt, jaunizveidotā ceļazīme ir neloģiski izvietota no ceļu satiksmes noteikumu viedokļa, jo nav pietiekami labi saskatāma. Bez īpašas galvas pagriešanas vajadzīgajā virzienā auto vadītājs tās nemaz nevar pamanīt, radot ideālus apstākļus policijai sodu fonda papildināšanai. Proti, tā izvietota paralēli Vidus ielai, un, ja brauc no Tirgotāju ielas puses un stājas ielas pusē pie poliklīnikas, ceļazīmi nemaz nevar redzēt. Labākajā gadījumā to var pamanīt tikai tad, ja brauc no Pils ielas puses un stājas pretējā ielas pusē. Faktiski jaunā zīme labi saskatāma vien cilvēkiem, kuri nāk ārā no solārija vai automazgātavas, kas ir poliklīnikai pretī. Ja cilvēks uz poliklīniku brauc bieži, viņš to iegaumēs, ja reti, visdrīzāk iedzīvosies sodā,” savu viedokli pauž J. Žīgurs, kurš pārzina situāciju šajā vietā.

Invalīdus pieved pie durvīm

Viņš apšauba arī ceļazīmes lietderību. “Stāvvieta ir sešus metrus gara, paredzēta divām automašīnām un aizņem diezgan ievērojamu daļu no tā jau nepietiekamās autostāvvietas pie Alūksnes poliklīnikas. Šādas specializētās stāvvietas izveidošana neko neatrisina. Ļoti grūti iedomāties invalīdu, kurš piebrauc pats. Invalīdam ir jābūt tiesībām piekļūt, nevis visu dienu kaut kur stāvēt. Tās ir divas dažādas lietas. Turklāt jau sen invalīdus pieved pie durvīm, kur ir arī uzbrauktuve ratiņkrēslam, tad šoferītis noliek mašīnu parastā stāvvietā un gaida invalīda zvanu, lai atkal piebrauktu pie durvīm. Tagad sanāk tā, ka ceļazīmes izvietotāji parūpējušies par divām bezmaksas neierobežota laika stāvvietām diviem izredzētajiem, kuri pagūs pirmie. Var iet šopingot uz centra veikaliem, ieēst bulciņas kafejnīcā, un varbūt pie viena arī kādu dakteri apmeklēt… Pārējiem poliklīnikas apmeklētājiem ar šo zīmi piebraukšanu sarežģī,” uzskata zvanītājs.

Izmanto beķerejas klienti

J. Žīgurs atzīst, ka ir tipisks cīrulis, uz darbu brauc agri, pusseptiņos, un viņam nav problēmu ar autostāvvietas atrašanu pie darbavietas. Problēmas sākoties pirms pulksten astoņiem. Cik viņam zināms, līdz šim par stāvvietas trūkumu nav dzirdētas sūdzības, ja nu vienīgi kādas replikas no cilvēkiem, kuri mēdz sūdzēties par visu. Zvanītājs pieļauj, ka situācija ar trūkstošajām automašīnas novietošanas iespējām pie poliklīnikas saasinājusies līdz ar beķerejas “Diena un Nakts” atvēršanos, jo tās klienti acīmredzot automašīnas novieto arī pie poliklīnikas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Šis ir pilsētas centrs un ir saprotami, ka reizēm var pietrūkt vietas, kur novietot auto. Arī beķerejas klientiem pietrūkst šo iespēju, jo uz Pils ielas apstāties nedrīkst, iebraukšana pie baznīcas no šīs puses ir liegta – jābrauc no Brūža ielas puses. Taču vecākam, mazkustīgākam cilvēkam šķērsot intensīvo satiksmes kustību Pils ielā arī nav vēlami. Jebkurā gadījumā, stāvvietu trūkumu pie poliklīnikas šīs divas invalīdiem paredzētās neatrisinās,” tā zvanītājs.

J. Žīgurs pieļauj, ka situāciju varbūt atrisinātu zelta vidusceļš – ceļazīme ar laika ierobežojumu, piemēram, uz stundu. “Ar stundu pilnīgi pietiek jebkuram poliklīnikas apmeklējumam,” vērtē J. Žīgurs, “Tāpat būtu svarīgi ceļazīmi novietot tā, lai tā ir labāk saskatāma.”

Stāvvieta – ne tikai poliklīnikas klientiem

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka norāda, ka starp pašvaldību un poliklīnikas vadību ir notikušas sarunas par šādas stāvvietas izveidi un tās iespējamo atrašanās vietu un izvēlētā stāvvietas atrašanās vieta ir savstarpēji saskaņota. Viņa aicina ņemt vērā, ka stāvvietas Vidus ielā nav specifiski tikai poliklīnikas klientiem paredzētas – tur savu auto drīkst novietot jebkurš, kuram pilsētas centrā nepieciešams saņemt kādus pakalpojumus. “Ja tā gadās, ka pretī poliklīnikai nav brīvas stāvvietas, tad apkārtnē iespējams novietot mašīnu Tirgotāju ielā, Pils ielā, arī Baznīcas ielā un tad doties uz poliklīniku. Attiecībā par to, vai būtu nepieciešams noteikt kādu laika ierobežojumu auto stāvēšanai – to var apsvērt,” saka pašvaldības pārstāve.