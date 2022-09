Skolēnus aicina iesaistīties makulatūras vākšanas kampaņā

Domā globāli, rīkojies lokāli – ar šādu vadmotīvu izsludināta makulatūras vākšanas kampaņas “Tīrai Latvijai” 2022./2023. mācību gada sezona. Kampaņu rīko “Zaļā josta”, skaidrojot, ka ikviens, kas šķiro atkritumus, taupa resursus, saudzē dabu un sekmē aprites ekonomiku pašmājās, tādējādi rūpējas par visas mūsu planētas nākotni. Latvijas izglītības iestādes aicinātas sniegt savu pienesumu rūpēs par planētu, iesaistot audzēkņus makulatūras vākšanā, kā arī vairojot bērnu un jauniešu vides apziņu un zaļo domāšanu.

“Mēs esam maza, bet varena tauta. Un ikviens no mums spēj mainīt pasauli uz labu – īpaši, ja to darām kopā,” pielikt spēkus atkritumu šķirošanas ieviešanai ģimenēs un iesaistīties makulatūras vākšanas kampaņā aicina “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa. Šajā mācību gadā “Zaļā josta” pulcē izglītības iestādes makulatūras vākšanā jau 19. reizi, turklāt katrs mācību gads vainagojas ar lieliskiem sasniegumiem – savāktām un pārstrādē nogādātām 500 līdz pat 900 tonnām makulatūras.

Makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” aicinātas piedalīties pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes no visas Latvijas. Dalībnieku pieteikšanās norisinās līdz 2023. gada martam, reģistrējot izglītības iestādi konkursa datu bāzē www.tirailatvijai.lv. Makulatūras vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz 2023. gada martam, savukārt konkursa rezultātu un laureātu svinīgā apbalvošana notiks maijā.

Dalība konkursā sniegs virkni ieguvumu – ne tikai iespēju būt daļai no valsts mēroga vides projekta, padarot planētu zaļāku, bet arī papildu iespēju pētīt, izzināt un līdzdarboties otrreizējo izejvielu pārstrādes procesā. Turklāt ikvienam konkursa dalībniekam par katru savākto makulatūras tonnu tiks dāvāts otrreizēji pārstrādāts papīrs, bet konkursa pirmo triju vietu ieguvēji iegūs vērtīgas balvas 400,- , 350,- un 300,- eur apmērā divās nominācijās. Īpašas pārsteiguma balvas paredzētas arī pedagogiem.