Skolēniem iespēja pieteikties erudīcijas konkursam

No šodienas līdz 24.februārim iespējams pieteikties AS “Latvenergo” rīkotajam 8. un 9.klašu skolēnu erudīcijas konkursam “Fizmix eksperiments”.

Konkursa fokusā ir nākotnes enerģija, aicinot izzināt mūsu planētas resursus un to potenciālo pielietojumu nākotnē. Ar konkursu tā rīkotāji apņēmušies veicināt jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādot, ka skolā apgūtas teorētiskās zināšanas izmantot praksē un kur tās var noderēt karjeras izvēlē nākotnē.

Lai piedalītos “Fizmix eksperimentā”, jāizveido komanda, kuras sastāvā ir pieci 8. vai 9.klašu skolēni un viens skolotājs – konsultants. Komandas līdz 24.februārim jāreģistrē vietnē “fizmix.lv/eksperiments“.

Pusfinālā piedalīsies 10 erudītākās komandas no katra Latvijas reģiona – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas reģiona – un Rīgas, pulcējot kopumā 60 komandas. No tām finālā iekļūs sešas labākās komandas no katra reģiona un Rīgas.

Konkurss noslēgsies ar Latvijas Fizikas festivālu 13.aprīlī. Uzvarētāji varēs apmeklēt Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN), kā arī paviesoties Šveices Zinātnes centrā “Technorama”.

Konkursa uzdevumus šogad sagatavojuši Rīgas Tehniskās universitātes eksperti.