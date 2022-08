Septembrī sāksies jaunu dalībnieku uzņemšana LIAA biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā

No 1. līdz 20.septembrim būs iespējams pieteikties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programmā, aģentūrai LETA pavēstīja LIAA pārstāvji.

Sešu mēnešu apmācību programmā tiks uzņemti 260 biznesa ideju autori, tostarp pieteikties ir aicināti arī Latvijas diasporas pārstāvji.

LIAA direktors Kaspars Rožkalns norāda, ka pirmsinkubācijas programma ir orientēta uz ikvienu, kurš vēlas pārliecināties par savas biznesa idejas dzīvotspēju, apgūt jaunas un noderīgas prasmes vai spert pirmos soļus sava biznesa attīstībā. Programmu ir iespējams apgūt neklātienē, tādēļ tā ir piemērota arī ārvalstīs dzīvojošajiem, tomēr pirmsinkubācijas programmas pretendentam ir jābūt sasaistei un plāniem attīstīt biznesu Latvijā.

Vienlaikus Rožkalns norāda, ka līdzšinējā pieredze liecina, ka lielākā daļa pirmsinkubācijas programmas absolventu turpina darboties uzņēmējdarbībā pat tad, ja sākotnējā biznesa ideja nav bijusi veiksmīga, jo iegūtās zināšanas paplašina redzesloku, sniedz jaunus kontaktus un atbalstu no biznesa inkubatoru kopienas.

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu lokam.

Pretendenti programmu varēs apgūs kādā no LIAA biznesa inkubatoriem Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā (atbalsta vienība Bauskā), Jūrmalā (atbalsta vienība Tukumā), Kuldīgā (atbalsta vienība Talsos), Liepājā (atbalsta vienība Saldū), Madonā (atbalsta vienības Gulbenē un Alūksnē), Ogrē (atbalsta vienība Jēkabpilī), Rēzeknē, Siguldā, Valmierā (atbalsta vienības Cēsīs un Smiltenē) un Ventspilī, atkarībā no tā, kurā no Latvijas reģioniem plānots biznesa ideju attīstīt.

Pieteikties pirmsinkubācijas programmai varēs no 1. līdz 20.septembrim, iesniedzot pieteikumu vienotajā valsts platformā biznesa attīstībai “www.business.gov.lv”.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.