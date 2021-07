Satiksmes ierobežojumi siltumtrases izbūves laikā Pumpura, Siguldas ielās

SIA “Alūksnes enerģija” ir uzsākusi siltumtrases būvniecību Siguldas un Pumpura ielās un aicina minēto ielu iedzīvotājus uz savstarpēju sapratni darbu veikšanas laikā, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

– Siltumtrases izbūves laikā vismaz mēnesi būs apgrūtināta pārvietošanās ar autotransportu, kādu laiku nevarēs piebraukt pie mājām, taču lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un izturēt šīs īslaicīgās grūtības, – saka SIA “Alūksnes enerģija” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva.

Viņš aicina iedzīvotājus sekot līdzi siltumtrases izbūves teritorijā izvietotajām ceļa zīmēm un būvdarbu laikā, kamēr nav iespējams piebraukt pie kādas no mājām, automašīnas novietot blakus ielā. Vienu dienu būvdarbu dēļ ar automašīnām nevarēs pārvietoties Siguldas ielā no krustojuma ar Pumpura ielu virzienā uz parku, taču būvdarbu veicēji iedzīvotājus par to iespēju robežās centīsies informēt.

E. Aploka norāda, ka izbūvējamās siltumtrases kopējais garums ir ap 1000 m. Pie jaunizbūvētajiem centralizētās siltumapgādes tīkliem pieslēgsies vairākas dzīvojamās mājas minētajās ielās, kā arī Nacionālo bruņoto spēku bāze. Atzari būs izbūvēti tā, lai arī pārējās dzīvojamās mājas būtu iespējams pieslēgt centralizētajai siltumapgādei, ja īpašnieki vēlāk izrādītu šādu vēlēšanos.

Plānots, ka jūlija beigās SIA “Rūpe” sāks centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas vadu izbūvi Siguldas ielā virzienā no Pils ielas līdz Siguldas ielai 6A, informē pašvaldības pārstāve.