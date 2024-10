Sastrēgumus risinās ar vienvirzienu

Pie Alūksnes vidusskolas ēkas Lielā Ezera ielā 26 ik gadu rīta stundās izveidojas automašīnu sastrēgumi. Pēc izglītības reformas novadā tie ir vēl vairāk palielinājušies, jo vecāki arī no pagastiem ar privātajām automašīnām ved savus bērnus uz skolām pilsētā.

Lai arī vidusskolas vadība lūdz skolēnu vecākiem automašīnu stāvēšanai, bērnu izlaišanai un sagaidīšanai izmantot stāvlaukumu, kas izbūvēts bijušā angāra vietā, vēl arvien ir vecāki, kuri neievēro pašlaik izvietotās ceļazīmes. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, ņemot vērā bērnu vecāku un vidusskolas vadības ieteikumu, novada pašvaldība Lielā Ezera ielas posmā no novada bibliotēkas līdz Jāņkalna ielai iecerējusi veikt satiksmes organizācijas izmaiņas, ar kurām gan ne visi ir apmierināti.

Izņēmums – sabiedriskais transports

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis stāsta, ka pašvaldība nolēmusi minēto ielas posmu pārveidot, nosakot tur vienvirziena kustību. “Tajā pašā laikā atstāsim iespēju vecākiem ar automašīnu apstāties pretī skolai izlaist vai sagaidīt bērnus, stāvot uz laiku līdz piecām minūtēm. Turpretī sabiedriskais transports būs vienīgais izņēmums, kas turpinās kursēt vienā un otrā virzienā – gan no pilsētas centra, gan Jāņkalna ielas puses. Arī skolēnu pārvadājumu autobusi pie šīs skolas piebrauc no abām pusēm,” saka I. Berkulis.

Daži alūksnieši pie publikācijām par šīm izmaiņām sociālajos tīklos apšauba šādu turpmākās satiksmes kustības variantu, norādot, ka tas nebūs pietiekami drošs bērniem, ja satiksmes autobusi tomēr brauks abos virzienos. I. Berkulis norāda, ka šāds lēmums par sabiedrisko transportu pieņemts tādēļ, lai nebūtu jāmaina sabiedriskā transporta kustības grafiks visā pilsētas teritorijā. Līdzko pašvaldības iestāde “Spodra” saņems jaunās ceļazīmes un tās uzstādīs, minētās izmaiņas satiksmē šajā ielas posmā stāsies spēkā.

Sekos līdzi transporta plūsmai

Līdz ar satiksmes pārkārtošanu minētajā ielas posmā plānots, ka pašvaldības policija reidos vērtēs, kā turpmāk šajā pilsētas apkārtnē noritēs transporta plūsma. Iedzīvotāji bažījas, ka līdz ar izmaiņām Lielā Ezera ielā, lai nokļūtu no skolas atpakaļ pilsētas centrā, palielināsies transporta plūsma paralēli Lielā Ezera ielai esošajā nelielajā Ezera ielā. Iela ir šaura, alūksnieši novērojuši, ka ziemā, palielinoties sniega segai un sniega vaļņiem gar to, arī tā būtībā kļūst teju par vienvirziena ielu. “Protams, vērosim, kā ziemā veidosies sniega sega un vaļņi šajās ielās. Ja būs nepieciešams, biežāk jātīra sniegs Ezera iela un, izvedot sniega vaļņus, jāpaplašina,” plāno izpilddirektors. Pašvaldībā pārrunāta arī nepieciešamība no sniega biežāk attīrīt arī tā saucamās ielu kabatas arī pie citām skolām, piemēram, Mūzikas skolas, lai arī tur vecākiem ir iespēja ērti un droši izlaist vai paņemt bērnus. Par laikus neiztīrītām ielu kabatām katru ziemu laikrakstam sūdzas iedzīvotāji.

Transporta kustība gan tiks pārkārtota, bet kad gaidāms remonts Lielā Ezera ielas segumam, jo tas ir ļoti sliktā stāvoklī, sākot no Tirgotāju ielas skolas virzienā? “Pašvaldībā ir izstrādāts būvprojekts Lielā Ezera ielas pārbūvei posmā no Tirgotāju ielas līdz Jāņkalna ielai. Diemžēl pašlaik nav finansējuma, lai šo būvprojektu realizētu,” saka izpilddirektors.