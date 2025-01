Saņemts pirmais iesniegums

Kopš 1. janvāra ir spēkā Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikums. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji var iesniegt ierosinājumus par padomes izveides uzsākšanu. Nav noteikts termiņš, kad tieši tas jāizdara, – tomēr, jo ātrāk iesniegumus iesniegs, jo ātrāk novadā varēs sākt iedzīvotāju padomes izveides procesu. Alūksnes novadā būs viena iedzīvotāju padome, kuras sastāvā būs pa vienam pārstāvim no katras novada teritoriālās vienības. Ceturtdien pašvaldība saņēma pirmo iesniegumu.

Šobrīd, lai pašvaldība atbilstoši nolikumam uzsāktu iedzīvotāju padomes izveides procesu, jau tuvākajā laikā ir nepieciešama aktīva sabiedrības rīcība – pašvaldībai vismaz no deviņām novada teritoriālajām vienībām jāsaņem iedzīvotāju rakstveida ierosinājums ar priekšlikumu sākt padomes izveidi. Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro

– katrs iesniegums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības vēlēt padomi. Iedzīvotāji ar nolikumu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome un aktīvi iesaistīties iedzīvotāju padomes izveides procesā. Turpat arī pieejama veidlapa “Ierosinājums Alūksnes novada iedzīvotāju padomes izveidei”.

Aizpildīta un parakstīta veidlapa jāiesniedz jebkurā no Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem Alūksnē vai pagastu bibliotēkās, vai jānosūta pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. Ja ierosinājumu pilnīgi visi parakstītāji paraksta elektroniski, tādā gadījumā to var nosūtīt uz pašvaldības e-pastu dome@aluksne.lv vai no kādas iesniegumu parakstījušās personas e-adreses uz pašvaldības e-adresi.

Jāizsaka priekšlikums

Tikai tad, kad pašvaldība būs saņēmusi rakstveida iesniegumus ar priekšlikumiem uzsākt iedzīvotāju padomes izveidošanu, pašvaldības dome pieņems lēmumu izsludināt iedzīvotāju padomes vēlēšanas. “Pašvaldība tīmekļvietnē izsludinās kandidātu pieteikšanu iedzīvotāju padomei. Ja izsludinātajā termiņā nepieteiks vismaz vienu kandidātu no pašvaldības katras teritoriālās vienības, kandidātu pieteikšanas termiņu pagarinās. Ja arī pagarinātajā termiņā ievēlēšanai padomē nepieteiks vismaz vienu kandidātu no pašvaldības katras teritoriālās vienības, padomes vēlēšanu procesu neturpinās,” skaidro E. Aploka. Kandidātus varēs izvirzīt ne mazāk kā desmit attiecīgās teritoriālās vienības pārstāvji, iesniedzot pašvaldībā parakstītu iesniegumu. Pašvaldība apkopos saņemtos priekšlikumus un izvērtēs pieteikto kandidātu atbilstību nolikumam. Izpilddirektors apstiprinās kandidātu sarakstus un izsludinās vēlēšanu periodu, nosakot klātienes balsošanas vietas, dienas un laikus.

Balsošana – nedēļu

Padomes vēlēšanas notiks vienu nedēļu, balsojot klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centros ar vēlēšanu zīmēm, vai elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēlēšanu zīmi nosūtot uz pašvaldības noteiktu e-pasta adresi. Vērts zināt, ka vēlēt varēs personas no 16 gadu vecuma, kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā. Balsot varēs atbilstoši deklarētajai dzīves vietai. Padomē ievēlēs visvairāk balsu saņēmušos kandidātus pa vienam no katras teritoriālās vienības, kopā 16.

INGUS BERKULIS, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors:

“Iedzīvotāju padomes mērķis Alūksnes novadā ir veicināt sabiedrības savstarpēju sadarbību un saikni ar pašvaldību, lai rezultātā sasniegtu saskaņotu rīcību novada kopējam labumam. Tas būs jauns instruments pašvaldības un sabiedrības savstarpējai sadarbībai papildus jau esošajiem komunikācijas veidiem. Padome pārstāvēs iedzīvotāju intereses tādos jautājumos kā teritorijas labiekārtošana, kultūras piedāvājums un saimnieciskās darbības sekmēšana novadā. Šobrīd ir svarīga iedzīvotāju aktīva iesaiste, lai šo procesu varētu uzsākt.”

INGRĪDA SNIEDZE, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja:

“Paši iedzīvotāji bieži vien labāk redz idejas, kas būtu jāattīsta viņa teritorijā, un iedzīvotāju padome būs viens no rīkiem, kā šīs idejas realizēt. Iespējams, no malas skatoties, šīs idejas citi nemaz nemana un par tām pat neiedomājas, taču konkrētās teritorijas cilvēkiem tās būtu svarīgi īstenot. Situācijas var būt arī pretējas – kas, piemēram, pagastu apvienībai varbūt liekas svarīga un jārisina, pašiem iedzīvotājiem ir mazsvarīga. Viņiem prioritātes ir citas. Iedzīvotāju padomes atslēgas vārds būs komunikācija. Lai iedzīvotāji būtu informēti arī par, piemēram, pašvaldības plāniem. Ja no kādas teritorijas jeb pagasta nebūs ievēlēts neviens pārstāvis, šī informācijas nodošana nenotiks. Nezinās, kas notiks ne viņu teritorijā, ne citās, un nevarēs virzīt savus projektus. Vai no katras teritorijas būs pa pārstāvim, ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Ir jāizdodas! Šis būs arī rīks, kā mazināt iedzīvotāju neapmierinātību – iesaistoties pašiem. Ir svarīgi, lai nākotnē novads attīstās vienmērīgi. Rosinu iedzīvotājus kļūt aktīvākiem.”

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Saņemts pirmais iesniegums” saturu atbild “Alūksnes un Malienas Ziņas”