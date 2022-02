Saņem atzinību konkursā „Tu esi Latvijas dārgums”

Dzimtās valodas dienā Latviešu valodas aģentūra sveica skolēnu radošo darbu konkursa „Tu esi Latvijas dārgums” uzvarētājus. Konkursam katra skola varēja iesūtīt deviņus labākos literāros darbus (domrakstus, esejas, dzejoļus), kā arī deviņus zīmējumus. Iesūtīja lielu pieteikumu skaitu – 848 radošos darbus gan no Latvijas, gan latviešu skolām pasaulē. Konkursa mērķis bija pamanīt un novērtēt kultūras vērtības un personības Latvijā, popularizēt latviešu valodu. Literāro darbu konkursā atzinību saņem Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 6. klases skolniece Agnete Esmeralda Lauce. Konkursā piedalījās arī Marta Kalniņa un Katrīna Zariņa no 8.klases un Arta Korobova no 9.klases. Skolotāja – Ilze Zilbere.