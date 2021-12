Senioriem un bērniem – saldumu paciņas (papildināts)

Foto: Unsplash/ attēlam ilustratīva nozīme

Alūksnes novada pašvaldības Ziemassvētku pabalstu – pašvaldības sarūpētas Ziemassvētku saldumu paciņas – šogad saņems novada teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie seniori vecumā kuriem līdz šī gada 31. decembrim ir 80 gadi un vairāk, novadā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni un bērni ar invaliditāti.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka informē, ka par svētku paciņu nonākšanu pie senioriem visā novadā rūpēsies Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes darbinieki. Plānots, ka paciņu nogādāšana senioriem uz viņu deklarēto dzīvesvietu varētu sākties pēc 15. decembra. Ja Sociālo lietu pārvaldes darbiniekam neizdosies senioru sastapt mājās līdz pat jaungadam, tad paciņu varēs saņemt pārvaldē. Tā kā paciņas tiks nogādātas uz senioru deklarēto dzīvesvietu, Sociālo lietu pārvalde aicina tos seniorus, kuru faktiskā dzīvesvieta šobrīd atšķiras no deklarētās, par to informēt Sociālo lietu pārvaldi. Bērniem ar invaliditāti Ziemassvētku saldumu paciņas nogādās Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Savukārt par pašvaldības sarūpēto saldumu paciņu nonākšanu pie mazākajiem novada iedzīvotājiem – novada teritorijā deklarētajiem bērniem pirmsskolas vecumā pagastu teritorijās rūpēsies pagastu pārvaldes un kultūras darbinieki, bet Alūksnes pilsētā – Alūksnes Kultūras centrs.

Ar informāciju, kā katrā novada teritorijā paredzēts pasniegt paciņas pirmsskolas vecuma bērniem (nav sākuši mācīties skolā), var iepazīties decembra kultūras pasākumu plānā. Tās pagastu pārvaldes, kas nav norādījušas konkrētu informāciju, ar ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni, par paciņu piegādi sazināsies individuāli.

Saldumu paciņu saņemšana bērniem:

15.-17. decembrī un 20.-23. decembrī no 16.00 līdz 19.00 Alūksnes Kultūras centra pagalmā pirmsskolas vecuma bērnus, līdz 7 (ieskaitot) gadu vecumam, kas nav uzsākuši mācības skolā, un ir deklarēti Alūksnes pilsētā, gaidīs Ziemassvētku vecīša palīgi, lai pasniegtu Ziemassvētku saldumus. Pieteikties Ziemassvētku paciņu saņemšanai Alūksnes Kultūras centrā personīgi vai zvanot pa tālruņiem: 64322833; 27334489; 64322105; 26590320. Pieteikšanās līdz 22. decembrim. Tie, kas nebūs ieradušies vai nevarēs konkrētā laikā ierasties, no 27. decembra paciņas varēs saņemt Sociālo lietu pārvaldē.

26. decembrī no 15.00 līdz 18.00 Alsviķu kultūras nama teritorijā aicinām visus – lielos un mazos – apmeklēt Ziemassvētku Zvaigžņu ceļu, kurā piedāvāsim Ievas Maltenieces un Ilvas Žakas koncertprogrammu “Tava zvaigzne”, individuāli iesaistīsim dažādās zvaigžņoti jautrās izdarībās, dāvināsim Ziemassvētku vecīša sarūpētās saldumu paciņas pirmsskolas vecuma bērniem, sveiksim pagasta jaundzimušos mazuļus. Priecāsimies, ja mājās izgatavosi savu zvaigzni, nofotografēsi to un līdz 23. decembrim atsūtīsi uz e-pastu: [email protected] vai uz WhatsApp: 26567521, kā arī paņemsi to līdzi uz pasākumu!

Lai nodrošinātu visu valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu, uz pasākumu obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 23. decembrim pa tālruni 28330421.

Ziemassvētku rūķis sagādājis saldumu paciņas Annas pagastā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem. Bērni kopā ar ģimeni paciņas varēs saņemt Annas bibliotēkā pie Ziemassvētku eglītes laikā no 17. līdz 23. decembrim, iepriekš piezvanot pa tālruni 26252091.

21. decembrī no 12.00 pie SKIM centra “Dailes” Ilzenes pagastā deklarētie pirmskolas vecuma bērni varēs saņemt Ziemassvētku saldumu paku. Lūgums vecākiem vienoties par individuālu apmeklējumu, zvanot pa tālruni 29140752.

18. decembrī no 10.00 Kolberģa tautas namā Ziemassvētku gardums – Jaunalūksnes pagastā deklarētie pirmsskolas vecuma bērni varēs saņemt svētku saldumu paku. Vecāki lūgti bērnus pieteikt līdz 15. decembrim, zvanot vai rakstot pa tālruni 25524885. Ierašanās laiki tiks paziņoti katram vecākam individuāli.

19. decembrī 11.00-12.00 pie Jaunannas Tautas nama svētku eglītes mazos pirmsskolas vecuma bērnus gaidīs Ziemassvētku vecītis un viņa čaklie palīgi (lūgums pieteikt pagastā deklarētos pirmsskolas vecuma bērnus Ziemassvētku paciņu saņemšanai pa tālruni 29495371 līdz 14. decembrim).

18. decembrī 13.00-15.00 pie Malienas tautas nama eglītes Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos Malienas pagastā deklarētos pirmskolas vecuma bērnus, lai saņemtu svētku gardumus (tālrunis saziņai 25660081, e-pasts [email protected]).

18. decembrī pie Mālupes Saieta nama Mālupes pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja saņemt svētku saldumus. Lai varētu saņemt svētku saldumus, vecāki lūgti bērnus pieteikt un vienoties par saņemšanas laiku līdz 14. decembrim pie Mālupes Saieta nama vadītājas, zvanot pa tālruni 26585594.

18. decembrī no 11.00 pie eglītes Mārkalnes centrā pirmsskolas vecuma bērniem rūķa paslēpto saldumu meklēšana. Lūgums vecākiem sazināties ar kultūras darba organizatori Sanitu pa tālruni 25662273.

22. decembrī 15.00-16.00 stāvlaukumā pie Veclaicenes pagasta pārvaldes būs atbraucis Ziemassvētku vecītis ar dāvanām, kurš gaidīs visus Veclaicenes pagasta pirmsskolas vecuma bērnus.

18. decembrī Māriņkalna tautas namā Ziemassvētku paciņu saņemšana Ziemera pagastā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem. Individuālos apmeklējumus pieteikt pa tālruni 26413370 zvanot vai rakstot Whatsapp ziņu.

19. decembra pēcpusdienā Zeltiņu pagastā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem tiks atvērta Ziemassvētku vecīša noslēpumu lāde. Lai redzētu, kas tajā iekšā, lūgums vecākiem līdz 10. decembrim pieteikties, zvanot pa tālruni 29492284 Gunitai.