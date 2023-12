Sākts projekts par Igaunijas-Latvijas pārrobežu publiskā transporta savienojumu, tostarp maršrutu Veri – Alūksne

Sākts projekts par Igaunijas-Latvijas pārrobežu publiskā transporta savienojumu, kurā apzinās iespējas nodrošināt pasažieru pārvadājumus maršrutos Valga-Valka, Vīlande-Valmiera, Veru-Alūksne, Kilingi-Nemme-Valmiera un Pērnava-Ikla-Salacgrīva.

VPR pārstāvji norāda, ka ir parakstīts projekta “Igaunijas-Latvijas pārrobežu publiskā transporta savienojums” finansēšanas līgums Eiropas Savienības “Interreg” Igaunijas-Latvijas programmas 2021-2027.gadam ietvaros, kas paredz samazināt pierobežas teritoriju marģinalizāciju un veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu un tā pieejamību.

Projektā plānots izstrādāt stratēģiju un rīcības plānu pārrobežu sabiedrisko autobusu līniju organizēšanai, kā arī ilgtspējīgus organizatoriskos modeļus valsts un pašvaldību līmenī.

Tāpat projektā līdz 2024.gada vasarai apzinās iespējamos maršrutus – Valga-Valka, Vīlande-Valmiera, Veru-Alūksne, Kilingi-Nemme-Valmiera un Pērnava-Ikla-Salacgrīva. Pamatojoties uz gūto praktisko pieredzi un pasažieru atsauksmēm, izstrādās pieprasījumam atbilstošu autobusu kustības sarakstu.

Projekta divu gadu izmaksas būs līdz 375 000 eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts veidos 80%.

Vienlaikus VPR pārstāvji norāda, ka Igaunijas un Latvijas pierobežā agrāk bija nozīmīga pārrobežu autobusu satiksme, kas pārtraukta 90.gadu sākumā, jo tika ieviesta robežkontrole. Tomēr nepieciešamība pēc šādiem savienojumiem ir saglabājusies, jo pierobežas teritoriju iedzīvotājus saista ģimenes, sadzīves un ekonomiskās saites.

Projekta partneri ir visi sabiedriskā transporta centri gar Igaunijas dienvidu robežu – Dienvidaustrumu apgabala, Valgas apgabala, Vīlandes apgabala un Pērnavas apgabala sabiedriskā transporta centrs kā vadošais partneris. Latvijas partneris ir VPR, kas aptver visu Latvijas ziemeļu robežu.

Projekta aktivitātes norisināsies ar Igaunijas Reģionālo lietu un lauksaimniecības ministrijas un Igaunijas Klimata ministrijas līdzdalību.

Tāpat VPR atgādina, ka novembra beigās Cēsīs notika pirmā projekta partneru darba sanāksme. Partneri iepazinās ar atbildības jomām, pieredzi un vienojās par konkrētām darbībām tuvākajā nākotnē. Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka attiecības un sadarbība starp kaimiņvalstīm, tostarp sabiedriskā transporta jomā ir vērtīga un ir jāattīsta.

Jau ziņots, ka “Interreg” Igaunijas-Latvijas programma 2021. līdz 2027.gadam ir atklājusi otro projektu konkursu, lai atbalstītu ilgtspējīgas un inovatīvas projektu idejas pārrobežu sadarbības, uzņēmējdarbības un inovāciju, kā arī vides un tūrisma jomās. Eiropas Reģionālās attīstības fonds šajā periodā programmai ir piešķīris finansējumu 26 miljonu eiro apmērā.

Igaunijas-Latvijas programma atbalsta sadarbības projektus ar partneriem un dalībniekiem no abām robežas pusēm programmas teritorijā – no Vidzemes, Kurzemes, Pierīgas un Rīgas, kā arī no Igaunijas dienvidu un rietumu daļas.