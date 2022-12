Sākas Ziemassvētku tirdziņu laiks

Mājražotāju, amatnieku un vietējo ražotāju produkciju Ziemassvētku dāvanām vai mielastam svētku galdam var iegādāties vairākos tirdziņos Alūksnē un smukumgardumandelē Apē. Kur un kad gaidot svētkus notiek tirgošanās?

Smukumi un gardumi Apē

Apes tautas nama Radošo Ideju centrā iekārtota smukumgardumandele – Apes cilvēku mīlestībā un labu sajūtu radīti darbi. “Gandrīz katrā mājā Apē ada, tamborē, lej sveces, dzīvo kāds bitenieks vai audēja. Garajos rudens vakaros saadītas siltas zeķes, salietas vaska sveces, izžāvēti ābolu un izkaltētas tējas. Jau otro gadu savus cilvēkus un ikvienu, kurš svētkos meklē īpašu dāvanu, aicina izvēlēties mūsu pašu Apes rokdarbnieku un amatnieku darbus. Ja arī neizdodas atrast tieši tādu dāvanu, kā esi iztēlojies, var sazināties ar rokdarbniecēm vai amatniekiem un taps tieši tāda dāvana, kā vēlies, piemēram, konkrētas krāsas cimdi vai īpašas garšas tēja,” stāsta Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre un aicina ikvienu Ziemassvētkiem izvēlēties mīlestībā radītas dāvanas

– gardumus un smukumus. “Pagājušajā gadā atsaucība bija ļoti liela, jo arī valstiski bija izskanējis aicinājums atbalstīt vietējos ražotājus. Arī šogad var turpināt atbalstīt vietējos un ikvienu gaidām smukumgardumandelē,” aicina I. Sāre. Smukumgardumandele būs atvērta visu decembri, darba dienās no pulksten 10.00 līdz 17.00.

Tirgus kā svētki

Ziemassvētku tirdziņa atmosfēru Alūksnē varēs sajust Ceturtajā adventes svētdienā, 18. decembrī. Mājražotāji, amatnieki un zemnieki pircējus pie Alūksnes Kultūras centra gaidīs no pulksten 10.00 līdz 15.00. Pieteikušies 55 tirgotāji

– gan vietējie Alūksnes novada ražotāji, gan no Siguldas, Valmieras, Rēzeknes. “Tirdziņš būs kā svētki, kur varēs ne vien iegādāties dāvanas un sarūpēt dažādus gardumus svētku galdam, bet arī satikt Ziemassvētku vecīti un nākamā gada simbolu zaķi, baudīt kultūras programmu un sajust svētku noskaņu. Diena būs bagātīga, tas nebūs tikai tirgus klasiskā izpratnē, kur nopirkt preci un dodies prom. Varēs iegādāties arī karstos dzērienus un gardo boršču no ukraiņu kafejnīcas “Citra”,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola.

Labdarības tirdziņš “Astēs un Ūsās”

Dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas” 17. decembrī norisināsies labdarības tirdziņš, kas jau kļuvis par ikgadēju svētku laika tradīciju. “Aicinām čaklos dzīvnieku draugus atbalstīt Ziemassvētku labdarības tirdziņu un ziedot kādu pašdarinātu lietu. Liels vai mazs, skolēns vai uzņēmums – ikviens var iesaistīties un ziedot ko skaistu, garšīgu vai noderīgu,” aicina dzīvnieku mājas “Astes un Ūsas” vadītāja Elīna Dambe. Lietas jau tagad var nosūtīt vai arī nodot “Astēs un Ūsās” un to var izdarīt līdz pat pasākuma dienai. “Ziedotājiem pašiem nekas nebūs jātirgo, to darī-

sim mēs, dzīvnieku mājas darbinieki. Visu iegūto naudiņu novirzīsim ķepaiņu uzturēšanai,” stāsta E. Dambe. Tirdziņš norisināsies “Astēs un Ūsās”. Varēs doties pastaigās ar dzīvniekiem, iepazīt dzīvnieku māju. “Pērn varēja izgreznot darbinieku ceptās piparkūkas un baudīt pat siltas pusdienas, jo mūsu aicinājumam atsaucās ēdināšanas uzņēmums. Arī šogad tā gribētos,” teic E. Dambe.

Ziemassvētku “pop-up” veikals

Jau otro gadu Alūksnē svētku dāvanas varēs sarūpēt “pop-up” veikalā Rūpniecības ielā 8F, 2. stāvā. “Pērn veikaliņš bija ļoti iecienīts, tādēļ saņemam jautājumus, vai arī šogad būs. Būs! Nekas vēl nav nokavēts, durvis vērsim vaļā šonedēļ – sestdien. Būs tikpat forši kā pagājušajā gadā. Darba laiks būs mainīgs, aicinām tam sekot līdzi sociālajos tīklos “Retenes” profilos. Pirmdienās gan nestrādāsim,” stāsta organizatore Viviana Balode. Būs bišu maize un medus, koka dēlīši ar dažādiem uzrakstiem, lina somas, kas šūtas Cēsīs, “Katrīnas Keramikas” porcelāns, Kristapa Brasļa keramikas darbi. “Paši tirgotāji netirgosies, to darīsim mēs kā organizatori. Ražotājiem tas ir lielisks veids – ietaupās laiks, kas jāpavada tirgū, tajā pašā laikā prece visu laiku ir veikalā un pieejama dāvanu meklētājiem,” par labo sadarbību stāsta V. Balode.

Rokdarbi par ziedojumu

Ziemassvētku labdarības tirdziņš atvērts arī Alūksnes novada Sabiedrības centrā. Par to jau rakstījām iepriekšējā laikraksta numurā. Ik darba dienu un sestdienās tirdziņā pret ziedojumu var iegādāties Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” un Alūksnes Invalīdu biedrības rokdarbnieču darinājumus.