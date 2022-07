Sāk īstenot skolu reformu

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Aprīlī Alūksnes novada pašvaldības dome lēma par skolu tīkla reformu. Lai arī reorganizācijai skaļi iebilda skolu padomes un bērnu vecāki, Izglītības un zinātnes ministrija domes lēmumu saskaņoja, tādēļ pašvaldībā jau sācies darbs pie reformas īstenošanas.

Pededzes pamatskolu reforma skar pirmo – skolu likvidēs jau šī gada augustā un septembrī visiem Pededzes pamatskolas skolēniem jāuzsāk skolas gaitas citā mācību iestādē. Lielākoties vecāki izdarījuši izvēli par labu divām skolām – Alūksnes novada vidusskolai un Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai. No Pededzes uz Liepnu bērnus vedīs pagasta autobuss, bet uz skolu Alūksnē būs jādodas ar sabiedrisko transportu. “Viens no vecāku satraukumiem bija tieši par to, ka bērniem būs agri jādodas uz skolu. Autobuss no pieturas Pededzē uz skolu Alūksnē aties pulksten 7.46. Pēcpusdienā no Alūksnes uz Pededzi kursēs vairāki autobusi dažādos laikos, kas pieskaņoti mācību procesam un interešu izglītības iespējām. Precīzi laiki vēl nav saskaņoti, bet tas varētu būt ap 13.30, 15.00 un 16.00, iespējams, jādomā par vēl kādu laiku vakarpusē. Mācību gada vidū darbu sāks sporta centrs. Rosināsim bērnus un jauniešus maksimāli izmantot arī šo iespēju,” stāsta domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate.

Vai nepievils ceļi?

Biežā autobusu kursēšana izgaismo vēl kādu problēmu – ceļu stāvokli. Arī tā ir viena no vecāku bažām – vai ceļi vienmēr būs savlaicīgi iztīrīti un labā stāvoklī, lai bērnus droši nogādātu izglītības iestādē. “Ceļi būs jātīra vairāk. Jā, skolu tīkla reforma atklāj citas problēmas, kas būs jārisina, lai gan nav tieši saistītas ar izglītības ieguvi. Tiekoties ar vecākiem citās skolās, arī sadzirdējām bažas par to, ka ceļi ne vienmēr ir izbraucami un pieejami. Tā nedrīkstēs būt,” teic L. Langrate. Ēdināšanas kārtībā radikālu izmaiņu jaunajā mācību gadā nebūs. “Vēl domājam par launaga iespēju. Ja vecāki izteiks vēlmi, tad organizēsim. Nereti gadās situācijas, ka tomēr bērns neizvēlas ēst launagu,” skaidro L. Langrate un, runājot par ēdināšanu, norāda, ka šobrīd vēl nav arī zināms, kāds būs valsts atbalsts ēdināšanas izmaksu segšanai, piemēram, atbalsta summa un vecumposmi.

Darba grupa strādā

Sācies arī darbs pie skolu tīkla reformas otrā posma, kas skars vairāk skolu, un izmaiņas stāsies spēkā pēc viena mācību gada – 2023. gada septembrī. “Šobrīd ir izveidota darba grupa un noteikti jomu atbildīgie speciālisti par, piemēram, ēdināšanu, sabiedrisko transportu, pašvaldības transportu, infrastruktūru. Analizējam visu, kas saistās ar skolu reformu un darām to savlaicīgi. Darbs ir sācies,” skaidro pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Ja būs nepieciešams, piesaistīs papildu speciālistus. “Līdz 11. jūlijam jomu atbildīgajiem bija jāiesniedz plāni katrā jomā un līdz katra mēneša piektajam datumam Izglītības pārvaldes vadītājs, kurš ir atbildīgs par visu procesu, sniegs ziņojumu, ko pārrunāsim arī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Mērķis ir visās jomās paspēt visu izdarīt līdz nākamā gada 1. septembrim, kad sāks strādāt jaunā izglītības sistēma. Laiks iet ļoti ātri un darba ir ļoti daudz,” norāda I. Berkulis.

Jau meklē direktoru

Skolu tīkla reformas rezultātā apvienos Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu, izveidojot jaunu iestādi Alūksnes vidusskola. Lai arī darbu skola sāks vien 2023. gada septembrī, direktoru meklēs jau tagad, algu finansējot no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē deputāts Laimonis Sīpols pauda neizpratni par lēmumprojektu un uzdeva jautājumus, kurš būs īstais skolas direktors laikā, kamēr vienas iestādes nav reorganizētas, bet cita nav darbu sākusi. “Situācija nav vienkārša. Vienlaicīgi, līdz darbu uzsāks Alūksnes vidusskola, darbosies arī esošās izglītības iestādes. Jaunās iestādes vadītāja darba vietu veido tādēļ, lai sagatavotu visus dokumentus jaunajai izglītības iestādei, veidotu divu iestāžu saplūšanas procesu, reģistrētu jauno iestādi izglītības iestāžu reģistrā un veiktu citas darbības. Paralēli tam ar pilnu jaudu turpinās strādāt esošās divas izglītības iestādes,” skaidroja Juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Egle.

Vispirms direktors un tad iestāde

Deputāts Arturs Dukulis rosināja vispirms izveidot izglītības iestādi un tikai tad meklēt direktoru un noteikt algu. Šobrīd sanāk otrādi – vispirms būs direktors un tikai tad pati iestāde. I. Berkulis vēlreiz norādīja, ka kavēties nedrīkst un to pat vajadzējis izdarīt vēl ātrāk. “Tas nenozīmē, ka pēc domes lēmuma uzreiz nākamajā dienā būs direktors. Tā nebūs. Jādara vēl virkne darbu,” skaidroja I. Berkulis. A. Dukulis arī interesējās, kā izvēlēsies jaunās skolas direktoru – vai to darīs, organizējot iekšēju konkursu? “Reorganizēto skolu direktoriem ir priekšroka uz šo darbu. Tas nozīmē, ka kādai “X” skolai rudenī nebūs skolas direktora,” sēdē norādīja A. Dukulis. Diskusija par jauno amata vietu turpinājās arī Finanšu komitejas sēdē, kur domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers skaidroja, ka jaunās iestādes direktoru izraudzīsies, vispirms ļaujot konkursā piedalīties esošo un likvidēto skolu direktoriem. Kā pašvaldība rīkosies situācijā, ja par jaunās skolas direktoru kļūs kādas jau esošas skolas direktors, Dz. Adlers norādīja, ka par to domās tad, kad būs konkursa uzvarētājs.