Rīt akcijā atbalstīs vēža pacientus

Rītdien, Pasaules vēža dienā, Alūksnē autoklubs “4wheels Latvija” organizē zibakciju vēža pacientu atbalstam. Akcija vienlaikus notiks trīs vietās Latvijā – Alūksnē, Daugavpilī un Rīgā, bet sestdien arī Lielbritānijā.

Sākot no pulksten 12.00 Alūksnē, administratīvās ēkas laukumā, ikviens var atstāt “Drosmes kastē” dāvanu mazajiem vēža pacientiem, bet pēcpusdienā, laikā no pulksten 15.00 līdz 17.00, pie Alūksnes Kultūras centra no automašīnām veidos figūru – simbolisku vēža lentīti.

“Drosmes kastē” saziedotās rotaļlietas pēc divām nedēļām, 15.februārī, nogādās Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas Bērnu onkoloģijas nodaļai. “Drosmes kaste” ir mantu krātuve, no kuras pacients par drosmīgi izturētu manipulāciju vai izmeklējumu var pats izvēlēties apbalvojumu un tikt pie sava drosmes apliecinājuma. Lai gan drosmes kastes tiek regulāri papildinātas, tās diemžēl tikpat strauji tukšojas, tāpēc jaunas mantas slimnīcām noder vienmēr! Mantām jābūt jaunām, var likt puzles, mašīnas, mazas lellītes, radošus komplektus, flomāsterus, zīmuļus, krelles, rokasspradzes, grāmatiņas, krāsojamās grāmatiņas, galda spēles.

Akciju autoklubi organizē kopā ar “Uzticības fondu”. Atbalsta “MB Fans”, “be Kind”, “TUF Autoserviss”, “Stargorod” un Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”. Rīgā akcija notiek Rumbulas lidlaukā, Daugavpilī – Daugavpils lidostā.