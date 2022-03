Rīko akciju “Parādi, ka esi kopā ar Ukrainu!”

Nevalstiskās organizācijas aicina cilvēkus ikdienā pie apģērba nēsāt Ukrainas karoga krāsas lentītes, lai parādītu savu atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas, kuri ieradušies Latvijā.

“Jau šobrīd Latvijā esam uzņēmuši vairākus tūkstošus kara bēgļu no Ukrainas, kuriem ir nepieciešama ne tikai palīdzība ar mājokli un jaunas iedzīves veidošanu, bet arī emocionālais atbalsts. To katrs no mums var sniegt, runājot krāsu valodā – ar Ukrainas karoga krāsu lentītēm vai citiem aksesuāriem pie mūsu apģērba. Šāds simbolisks žests kādam var būt nozīmīgs uzmundrinājums vai iedrošinājums vērsties pie mums pēc palīdzības,” saka biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga.