Rallija un triatlona sacensību laikā Gulbenes un Smiltenes apkārtnē ieviesīs satiksmes ierobežojumus

Foto: minirallijs.lv/ attēlam ilustratīva nozīme

Sestdien, 10. jūlijā Gulbenes novadā norisināsies mini rallijs un vairāki vietējo autoceļu posmi laikā no plkst. 13.00-18.30 būs slēgti satiksmei, “Alūksniešiem.lv” vēsta VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa.

Slēgtie autoceļu posmi:

autoceļa Auguliena-Pilskalns-Litene (V417) posms no 16,7.-19,4. kilometram;

autoceļa Ozolkalns-Galgauska (V418) posms no 2,5.-6,6. kilometram;

autoceļa Stāmeriena–Pļavnieki–Zeltaleja (V420) posms no 10,7.-14,8. kilometram;

autoceļa Kalniena–Lubānieši (V443) posms no 2,9.-4,67. kilometram.

Par satiksmes organizāciju pasākuma laikā atbildīga SIA Auto moto Gulbene, satiksmi pasākuma laikā plānots organizēt ar satiksmes regulētājiem.

Savukārt svētdien, 11. jūlijā, Smiltenes apkārtnē norisināsies Latvijas čempionāts triatlona sprinta distancē un valsts mēroga triatlona sacensības Half Ironman.

Sacensību laikā no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:30 jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem reģionālā autoceļa Smiltene-Strenči (P25) posmā no Smiltenes pilsētas robežas līdz apdzīvotai vietai Jaunklidzis (1,5.-22,5. km) un daļēju satiksmes slēgšanu vietējā autoceļa Smiltene-Mēri-Lobērģi (V244) posmā no Kalnamuižas līdz Niedrāju ezeram (0,00.-4,00. km).

Par satiksmes drošību un organizāciju pasākuma norises laikā atbildīga biedrība Smiltenes sporta centrs.