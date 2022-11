Rādījumi jānodod savlaicīgi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina lietotājus rūpīgi sekot savam elektroenerģijas un dabasgāzes patēriņam, īpaši valsts atbalsta perioda laikā, kas plānots līdz 2023. gada 30. aprīlim, kad lietotāju interesēs ir saņemt pareizi aprēķinātu kompensāciju.

“Regulāra skaitītāju rādījumu nodošana palīdz lietotājiem izvairīties arī no pārpratumiem periodā, kad elektroenerģijas cenas ir ļoti svārstīgas, vai brīdī, kad notiek parasto elektroenerģijas skaitītāju nomaiņa uz viedo skaitītāju,” uzsver sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Baiba Jakobsone.

Lietotāja patērēto elektroenerģiju uzskaita sadales sistēmas operators (Latvijā lielākais no tiem ir AS “Sadales tīkls”). Elektroenerģijas patēriņu nolasa divu veidu skaitītāji – viedais vai parastais skaitītājs. Lietotājiem, kuriem ir viedais skaitītājs, patēriņa uzskaite notiek attālināti reālā laikā, un skaitītāja rādījumi nav jānolasa un jāiesniedz savam tirgotājam vai sistēmas operatoram. Lietotājiem, kuri izmanto parasto skaitītāju, ir svarīgi regulāri un laikus iesniegt elektroenerģijas skaitītāja rādījumus vai nu tirgotājam, vai AS “Sadales tīkls”. Rādījumi ir iesniedzami ik mēnesi no 27. līdz 3. datumam.

Neatkarīgi no uzstādītā skaitītāja veida lietotājiem būtu vēlams periodiski sekot līdzi patēriņa datiem (dati pieejami AS “Sadales tīkls” klientu portālā “e-st.lv” vai attiecīgā elektroenerģijas tirgotāja portālā). Tas ļaus savlaicīgi identificēt iespējamu patēriņa palielināšanos, piemēram, dzīvoklī bojātas elektroierīces dēļ. Attiecībā uz mājsaimniecību segmentu, visiem dabasgāzes lietotājiem rādījumi jānodod pašiem un attālināta rādījumu nolase nav pieejama.