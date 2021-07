Prezentē veloparka konceptuālo risinājumu

“Velosolutions” pārstāvis Artjoms Smirnovs prezentē Alūksnes veloparka risinājumuFoto: Evita Aploka

Alūksnes novada pašvaldībā jauniešiem un pašvaldības vadībai šonedēļ prezentēta koncepcija par aktīvās atpūtas parku ar dažādiem veloparka, skeitparka elementiem Alūksnē, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Pašvaldība jau ir informējusi, ka bijušā rotaļu laukuma teritorijā aiz Alūksnes Jaunās pils vēlas ierīkot veloparku. Jaunieši veloparka, skeitparka nepieciešamību Alūksnē ir aktualizējuši jau ilgāku laiku. Arī šajā tikšanās reizē piedalījās jaunieši, kas pārstāv vienu no galvenajām šī objekta mērķauditorijām, lai, uzklausot viņu viedokļus, priekšlikumus un ieteikumus, objekts varētu tapt veiksmīgāk un atbilstoši auditorijas vajadzībām.

Aktīvās atpūtas parka koncepciju izstrādā uzņēmums “Velosolutions”, savukārt teritorijas projektēšanu veiks SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”. Kā sarunā uzsvēra Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers – pašvaldība ir piesaistījusi labākos speciālistus Latvijā – gan “Velosolutions”, gan arhitekta Laimoņa Šmita komandu, tādēļ var cerēt uz labāko iespējamo rezultātu.

“Velosolutions” ir Šveices uzņēmums, veloparku būvniecības aizsācējs Eiropas tirgū un augstas kvalitātes velotrašu radītājs. “Velosolutions Latvia” ir veloparku nozares vadošais līderis Ziemeļeiropā. Šobrīd Latvijā “Velosolutions” velotrases ir izbūvētas vairāk nekā 20 pilsētās – Daugavpilī, Rīgā, Aucē, Cēsīs, Tērvetē, Mūrmuižā, Balvos, Olainē, Grobiņā, Priekuļos, Saulkrastos u.c. Baltijā radīto velotrašu skaits tuvojas 30, savukārt pasaulē kopā atrodami ap 300 “Velosolutions “projektiem.



Alūksnes aktīvās atpūtas parka vizuālā risinājuma skice. Projektēšanas gaitā var mainīties objektu atrašanās vieta un trašu konfigurācija. Autors: “Velosolutions”

Tā kā veloparka potenciālā atrašanās vieta skar Alūksnes muižas parka teritoriju, analizēts arī jautājums par tā savienojamību ar kultūrvēsturisko vidi. Arhitekts Laimonis Šmits apliecināja, ka šāds atpūtas objekts bērniem, jauniešiem un arī citiem iedzīvotājiem konkrētajā teritorijā no kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas viedokļa drīkst atrasties, jo tajā nav atjaunojamu vēsturiski vērtīgu objektu, līdz ar to teritorija tādas nezaudēs. Plānotos veloparka elementus varētu ierīkot teritorijas tālākajā daļā. Veloparka izveidei konkrētajā teritorijā neiebilst arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Dz. Adlers uzsvēra, ka pašvaldība ir vērtējusi arī alternatīvas veloparka atrašanās vietas, tomēr ir grūti atrast citu piemērotu pašvaldības īpašumā esošu zemesgabalu. Jaunieši atzinīgi novērtēja, ka plānotā atrašanās vieta pilsētas centrālajā daļā ir ērta, jo vienlīdz labi sasniedzama no visām pilsētas pusēm, tuvumā ir veikals, ja, piemēram, nepieciešams iegādāties ūdeni, parks, citas atpūtas teritorijas. Jaunieši interesējās par konkrētu veloparka elementu iekļaušanu tajā, izteica savus ieteikumus. Autori stāstīja, ka nav vienādu velotrašu – katrā vietā tiek padomāts par īpašu, tikai konkrētajai trasei raksturīgu iezīmi, un noteikti tiks padomāts par tādu arī Alūksnes trasei. “Velosolutions” pārstāvji uzsvēra, ka asfalta velotrase ir ilgtermiņa ieguldījums, kam nav nepieciešami ikgadēji remontdarbi un apkopes atšķirībā no, piemēram, finiera skeitparka.

Uz jauniešu jautājumu par to, kad šis aktīvās atpūtas objekts varētu būt gatavs, domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers paskaidroja, ka tehniskais projekts būs izstrādāts pa kārtām. Atkarībā no izmaksām, iespējams, ka nākamgad varētu izbūvēt vienu kārtu. Taču, ja pašvaldībai radīsies iespēja piedalīties kādā projektu konkursā, tad objektu varētu izbūvēt kopumā.

Objekts plānots no piecām kārtām, kas realizējamas pa daļām vai kopā. Pašreiz izstrādātās skices, kas tika prezentētas jauniešiem un pašvaldībai, ir vizuāls risinājums – projektēšanas laikā trašu konfigurācijas var arī mainīties.

1. kārta – multifunkcionāla asfalta velotrase ar freestyle elementiem.

Velotrases dizainā unikālā kombinācijā tiek apvienota asfalta velotrase ar brīvā stila jeb freestyle elementiem, tādējādi pilnībā apmierinot skūteristu, skrituļslidotāju, skrituļdēlotāju un, protams, velobraucēju vajadzības. Lieliska vide, kur jauniešiem mācīties attīstīt braukšanas prasmes.

2. kārta – piedzīvojumu velotrase “BTA Velozinis”.

Sastāv no vairākiem modulāriem koka / metāla elementiem. Tā ir rūpīgi izstrādāta, izglītojoša vide gan bērniem, gan pieaugušajiem, kas drošos apstākļos māca dažādas veloprasmes – līdzsvaru, koordināciju, stabilitāti, ātruma kontroli, manevrēšanu, palēcienus, kā arī pareizu trajektoriju izbraukšanu. Trases elementi imitē un māca pārvarēt pilsētvidē sastopamus šķēršļus (bedres, trepes, apmales, ceļu segumu maiņas u.c.), kā arī rada izpratni un sagatavo ikvienu velobraucēju pilsētas satiksmei.

3. kārta – multifunkcionāla asfalta velotrase.

Kā galveno objektu plānots izbūvēt multifunkcionālu asfalta velotrasi, kas pielāgota visa vecuma un braukšanas līmeņa braucējiem ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, piemēram, velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem un arī skrejriteņiem.

Tā ir nepārtraukta, speciāli konstruēta asfalta seguma trase ar viļņotu virsmu un izliektiem stūriem, kas sastāv no dažāda izmēra kalniņiem, virāžām un nelieliem tramplīniem. Braucēji to var izmantot, radot impulsu ar ķermeņa kustībām uz augšu un uz leju, nevis minoties. Tas dod iespēju šo trasi lietot arī jaunākiem bērniem, mācoties koordināciju un līdzsvara sajūtu. To var izmantot arī kā vietu atpūtas braucieniem vai treniņiem prasmju uzlabošanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Asfalta velotrasi var izmantot jebkura vecuma un fiziskās sagatavotības līmeņa braucējs. Tai nav nepieciešams specifisks sporta inventārs – der gan balansa velosipēds, gan parastais pilsētas velo, skrituļdēlis, skrejritenis vai slidas.

4. kārta – piedzīvojumu velotrase mežā.

Atpūtas, izklaides un sporta vieta dažāda vecuma un prasmju braucējiem, kur netraucēti apgūt vai pilnveidot veloprasmes. Paredzēta tikai velobraucējiem. Velotrase papildināta ar dažādas formas grants elementiem – pauguriem, uzkalniņiem, virāžām, kas padara trasi interesantāku, ļaujot braucējam pašam izvēlēties brauciena grūtības pakāpi.

5. kārta – atpūtas zonas un citi labiekārtojuma elementi.

Teritoriju iespējams papildināt ar atpūtas zonām apmeklētājiem un garāmgājējiem – izmantojot esošos teritorijas kokus, starp tiem izvietot atpūtas tīklus un apgaismojumu lampiņas, radot modernu risinājumu iedzīvotāju pulcēšanas vietai, piknika vietu ar nojumi, soliņus, atkritumu tvertnes, velo novietnes u.c.