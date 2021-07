Policija aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, novietojot automašīnas piejūras stāvvietās

Attēlam ilustratīva nozīme

Turpinoties siltai vasarai, policija aicina iedzīvotājus pastiprināti pievērst uzmanību savu mantu drošībai – pat šķietami nevērtīgām mantām, kuras tiek atstātas automašīnas salonā, jo arī tās var būt iemesls, lai zaglis izsistu automašīnas logu.



Tāpat policija aicina iedzīvotājus automašīnas salonā neatstāt vērtīgus priekšmetus, kā arī automašīnu īpašniekiem, atstājot automašīnu stāvvietā, nepieciešams pārliecināties par logu un durvju aizvēršanu.

Lai pasargātu savu transportlīdzekli no garnadžu apmeklējumiem, policija aicina transportlīdzekļu īpašniekus ievērot būtiskus drošības padomus:

Neatstāj mantas redzamā vietā transportlīdzeklī. Ja zaglis mašīnas salonā redzēs vērtīgas lietas, piemēram, somu, maku, telefonu, tad viņam būs vēl lielāks kārdinājums to apzagt, tāpēc vienmēr, pirms atstāj mašīnu, pārliecinies, ka tās salonā neatstāj vērtīgas mantas.

Novieto transportlīdzekli drošā vietā.

Neizvēlies nomaļas un apšaubāmas vietas, jo tas rada lielāku iespēju, ka zaglis netraucēti un nemanāmi var piekļūt tavai mašīnai.

Vienmēr aizslēdz transportlīdzekli, arī privātmājas pagalmā, garāžā vai apsargātā autostāvvietā.

Marķē spēkrata detaļas.

Auto īpašniekus lūdzam atcerēties, ka viena no efektīvākajām aizsardzības metodēm pret auto detaļu zādzībām ir to marķēšana.



Neesi vienaldzīgs! Ja redzi, ka pie kāda transportlīdzekļa stāvvietā vai nomaļā vietā atrodas aizdomīga persona, kura acīmredzami nav transportlīdzekļa īpašnieks un, iespējams, šīs personas nodomi, pēc Jūsu uzskatiem ir vērsti uz noziedzīga nozieguma izdarīšanu, nekavējoties ziņo policija pa tālruni 110. Ja pastāv opcija, tad informē transportlīdzekļa īpašnieku vai vadītāju par svešās personas aktivitāti.

Tāpat dodoties peldēties, atceries parūpēties par mantu drošību – neatstāj tās bez uzraudzības!