PMLP pagarina darba laiku

Lai samazinātu rindas pēc personu apliecinošiem dokumentiem – pases un eID kartes, kā arī turpinātu uzlabot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) klientu servisu, līdz vasaras beigām iestāde papildu iepriekš veiktajām darba laika izmaiņām vēl 12 lielākajās teritoriālajās nodaļās pagarina darba laiku.

Kā aģentūru LETA informēja PMLP, iestādes jūlijā veiktais teritoriālo nodaļu darba laika pagarinājums šobrīd nedēļā ļauj apkalpot par 1000 klientiem vairāk nekā iepriekš. Paredzams, ka darba laika pagarinājums 12 lielākajās nodaļās ļaus PMLP klientu apkalpošanas servisa kapacitāti palielināt līdz aptuveni 1600 papildus apkalpotiem klientiem nedēļā.

Tāpat PMLP Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Ludzas, Preiļu un Valkas nodaļās papildus ierastajai iepriekšējā pieraksta kārtībai klientiem tiks nodrošināta iespēja saņemt pakalpojumus klātienē, iepriekš neveicot pierakstu, bet gaidot rindā ārpus nodaļas telpām un ievērojot divu metru distanci no apkārtējiem. Klienti tiks apkalpoti tad, kad atbrīvosies brīvi pieraksta laiki, un tikai pēc klientiem, kuri iepriekš veikuši pierakstu pakalpojumu saņemšanai konkrētajā nodaļā.

Pārvalde atkārtoti aicina klientus būt solidāriem un anulēt iepriekšējo pierakstu, ja nav iespējams ierasties pieteiktajā laikā. Katrs atteiktais pieraksts ļauj PMLP savlaicīgi sniegt pakalpojumu vēl kādam rindā gaidošam klientam.

No 10.augusta darba laiks PMLP Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Jēkabpils, Kuldīga, Valmieras nodaļās otrdienās būs no plkst.8.30 līdz 18.30, bet ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 18.30.

No 11.augusta darba laiks Rīgas 2.nodaļā, Ogres, Jūrmalas, Liepājas, Tukuma, Jelgavas nodaļās trešdienās būs no plkst.8.30 līdz 18.30

Pārvalde atgādina, ka klātienes pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.