Pļaujas svētki Ottesmuižā 10. septembrī aicina uz rudens darbiem Vidzemes lauku sētā

Sestdien, 10. septembrī, Alūksnes novadā Viktora Ķirpa Ates muzejā “Vidzemes

lauku sēta” notiks rudens pasākums “Pļaujas svētki Ottesmuižā”, kurā apmeklētājus

aicina ne tikai vērot dažādus rudens darbus, bet arī pašiem tajos iesaistīties.

Pļaujas svētki ir Ates muzeja tradicionāls pasākums, kas pirmo reizi rīkots 1986. gadā

un nu jau kļuvis par ierastu tradīciju, pulcējot apmeklētājus no tuvākām un tālākām vietām.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka par svētku moto šogad ir izvēlēts vēstījums “Sajūti latvietību!”. Kā allaž,

lauku sētas darbus darīs gan pašu ļaudis, gan folkloras kopu dalībnieki un dažādi amatnieki.

Viesi varēs iesaistīties gan jau ierastajos lauku sētas darbos, gan arī būsim sarūpējuši dažus

pārsteigumus. Aizvadītajā rudenī epidemioloģisko ierobežojumu dēļ Pļaujas svētkus

nevarējām rīkot tik plaši kā ierasts, bet šogad atkal tas ir iespējams, tādēļ gaidīsim ciemos

visus, kas vēlas pavadīt brīvdienu skaistā vietā un iepazīt dažādus lauku sētas darbus, – uz

svētkiem aicina Janita Šolina, Alūksnes novada muzeja struktūrvienības Viktora Ķirpa Ates

muzejs “Vidzemes lauku sēta” vadītāja.

Jau no pulksten 11.00 ainaviskajā muzeja teritorijā Pļaujas svētkus atklās kopā ar

Jaunlaicenes folkloras kopu “Putnis”, Malienas vidējās paaudzes deju kolektīvu “Ērmanītis”,

Lejasciema folkloras kopu “Smaržo siens”, tautas muzikantiem “Ziemeļmala” un Medņevas

etnogrāfisko ansambli.

Vērs vaļā keramikas cepli

No pulksten 12.00 Vidzemes lauku sētā sāksies rudens darbu darīšana – katrs

apmeklētājs varēs izmēģināt savus spēkus kulšanā un malšanā, kalšanā, medus sviešanā,

maizes cepšanā uz iesmiem, karošu grebšanā, kartupeļu rīvēšanā, kāpostu skābēšanā, sveču

gatavošanā un citos darbos. Tieši pusdienlaikā, pulksten 12.00, muzeja teritorijā keramiķis

Kristaps Braslis vērs vaļā savu keramikas cepli un ikviens varēs aplūkot, kādi darbi būs tapuši.

Stāmerienas pagasta zemnieku saimniecība “Dzelzavieši” būs atvedusi mājdzīvniekus,

ko varēs aplūkot mazākie svētku dalībnieki. Kalējs Laimonis Bāliņš darbosies smēdē un

aicinās kopā izkalt kādu saimniecībā derīgu priekšmetu. Karotes grebs un šo arodu ierādīs

Laimonis Lapsa, Dace Brūniņa savukārt demonstrēs, kā top krāšņi pinumi. Par medus

sviešanu rūpēsies Strakšu ģimene, bet Natālija Kaktiņa no SIA “Jaungrēveles” aicinās

darboties sveču liešanas darbnīcā.

Svētkos līdzdarbosies arī Alūksnes novada mazpulcēni – viņi no ziediem un augiem

gatavos košas kompozīcijas un piedāvās apmeklētājiem arī dažādus pašu darinājumus. Kā

allaž, par gardu zupu lielā katlā gādās SIA “UNTI”.

Priecēs Baltinavas dramatiskais kolektīvs

Pasākumā šogad būs arī īpašas aktivitātes, kurās pārbaudīs sievu un vīrus spēkus.

Lauku sētas pagalmā piekalnītē tradicionāli atradīsies arī apmeklētāju iecienītais umurkumurs,

kur jebkurš varēs pārbaudīt savus spēkus tikt pēc kārotās balvas pašā staba galā. Svētku dienā

notiks arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kuram pieteikušies ap 80 tirgotāji, kas piedāvās

iegādāties gan dažādus pašu ražotus produktus ģimenes maltītei, gan arī rokdarbus,

saimniecības lietas un citus ikdienā noderīgus priekšmetus.

Pļaujas svētku apmeklētāji “Laidara” ēkā varēs aplūkot arī divas ekspozīcijas –

novadnieka Jūlija Krastiņa 140 gadiem veltīto izstādi, kā arī Tautas lietišķās mākslas studijas

“Smiltene” tekstiliju izstādi “Putni krāsās un kompozīcijā”, kas papildināta ar jaunā keramiķa

Kristapa Brašļa keramiku.

Pulksten 13.00 uz dančiem aicinās Smiltenes folkloras kopa “Rudzupuķe”, bet svētku

noslēgumā pulksten 14.00 turpat lauku sētas pagalmā brīvā dabā skatītājus priecēs Baltinavas

dramatiskais kolektīvs “Palādas” ar teātra izrādi – komēdijas “Ontans i Anne” 5. daļu “Ontans

i plāšnīki (ekstrasensi)”. Līdzpaņemtā sega vai pleds noteikti vērsīs izrādes vērošanu ērtāku.

No šī gada 1. jūlija Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta” ir Alūksnes

novada muzeja struktūrvienība.

“Lauku sēta ir tautas šūpulis”

“Pie mums vienkopus atrodas Latvijas brīvvalsts laikā darbinātā lauku tehnika, zirgu

inventārs, dažādi iekšdedzes motori, amatnieku un lauku darba rīki, sadzīves priekšmeti, kas

raksturo 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākumu un stāsta par latviešu zemnieka dzīvi,

darbu, sadzīvi, tradīcijām,” saka J. Šolina.

Muzejs pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā veidots pēc Kārļa Ulmaņa

atziņas “Lauku sēta ir tautas šūpulis. Mūsu bagātības pirmavoti ir zeme un darbs”. Tā izveides

iniciatīva pieder kalncempietim Viktoram Ķirpam, tolaik Alūksnes rajona Kalncempju ciema

izpildkomitejas priekšsēdētājam, lai apzinātu vietējo vēsturi un iemūžinātu zemnieku,

novadnieku, sibīriešu piemiņu. Muzejs atklāts 1985. gadā un gadu vēlāk jau notika pirmie

Pļaujas svētki. Krājuma pamatā ir V. Ķirpa personīgā kolekcija ar kultūrvēsturisku nozīmi, kas

laika gaitā papildinājusies ar jauniem priekšmetiem. Viktors Ķirps – muzeja dibinātājs,

veidotājs un ilggadējs tā vadītājs par šo ieguldījumu 1996. gadā apbalvots ar Trīszvaigžņu

ordeni.

Pasākumu atbalsta Vidzemes plānošanas reģions, AS “Latvijas Valsts meži”, Valsts

Kultūrkapitāla fonds, Alūksnes novada pašvaldība, SIA J.A. Lejas, Radio Tev, laikraksts

“Alūksnes un Malienas Ziņas”.