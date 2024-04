Plāno remontēt bedraino Blaumaņa ielu

Blaumaņa ielas virsmas segumam nepieciešama steidzama atjaunošana, jo, organizējot vienvirziena transporta kustību pa Helēnas ielu posmā no Jāņkalna ielas līdz tai, Blaumaņa ielu transporta līdzekļu vadītāji izmanto krietni biežāk nekā pirms tam.

Alūksnes novada pašvaldība plāno šīs vasaras laikā sakārtot Blaumaņa ielas Alūksnē virsmas segumu, domes Attīstības komitejas sēdē atklāja tās vadītājs, domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons.

Attīstības komitejas sēdē starp citiem izskatāmajiem jautājumiem raisījās arī jautājums par Helēnas ielas vienvirziena posmu, kam šāda satiksmes organizācijas maiņa noteikta pagājušā gada novembrī. Deputāts Verners Kalējs vēlējās atkārtoti noskaidrot šādu izmaiņu nepieciešamību.

“Vēlos parunāt par Helēnas ielas izkropļošanu. Zinām, ka šī iela visā tās garumā nav spīdošā stāvoklī. Arī pa Blaumaņa ielu nevar iziet, drīz nevarēs arī izbraukt. Kāds ir iedzīvotāju ieguvums, slēdzot Helēnas ielas posmu no Blaumaņa līdz Jāņkalna ielas krustojumam? Lai aizvestu bērnus uz bērnudārzu “Pienenīte” vai Sporta centru, braucot virzienā no centra, ir jābrauc apkārt pusei pilsētas. Ko tas maina? Piekrītu, ziemā nevarēja notīrīt sniegu. Kas tagad traucē braukt abos virzienos un netracināt cilvēkus? Ļoti daudzi iedzīvotāji man pauduši, ka neizprot šo pašvaldības darbību,” jautāja V. Kalējs un aicināja salabot Blaumaņa ielu, lai arī to varētu noteikt par vienvirziena.

Domes priekšsēdētāja vietnieks D. Tomsons atgādināja, ka vienvirziena satiksme minētajā Helēnas ielas posmā noteikta iedzīvotāju, vispirms jau bērnu, drošībai. “99 procenti aptaujāto bērnudārza, katoļu baznīcas un Sporta centra apmeklētāju atzinīgi vērtē to, ka tagad atrasties un pārvietoties pa šo ielas posmu ir drošāk, arī satiksmes organizācija vienkāršāka. Kustību pa Helēnas ielu minētajā posmā liedzot ziemā, bet atļaujot vasarā, radīs lielāku nesapratni un izraisīs vairāk bīstamu situāciju. Tas ir liels risks,” uzsvēra D. Tomsons. Viņš gan piekrita V. Kalēja Blaumaņa ielas vērtējumam un norādīja, ka pašvaldības vadība cer šīs vasaras laikā atrisināt iespēju uzlabot tās virsmas segumu.