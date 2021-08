Piešķir papildu līdzekļus

Foto: pixabay.com

Alūksnes novada domes sēdē 29. jūlijā deputāti lēma par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam un sociālās palīdzības un sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai, vēsta pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Šie abi gadījumi, kad domei minētajiem mērķiem ir jāpiešķir papildu finansējums, ir saistīti ar valstī pieņemtiem normatīvajiem aktiem, kuru izpildes nodrošināšanai pašvaldībām nepieciešams atvēlēt vairāk līdzekļu.

No šī gada 1. septembra tiks piemēroti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas nosaka, ka tiek palielinātas zemākās mēneša darba algas likmes vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, un interešu izglītības iestādes vadītājiem, kā arī pedagogiem. Līdz ar to pašvaldībai no tās budžeta jāparedz līdzekļi darba samaksas un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pieaugumam.

Sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt papildu finansējumu 23 026,00 EUR apmērā Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas, pamata, vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes iestāžu administrācijas un pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam 2021. gadam. Finansējums pārkārtots no skolēnu pārvadājumiem paredzētajiem līdzekļiem, kur ir līdzekļu ekonomija, ņemot vērā to, ka aizvadītais mācību gads lielākoties ritēja attālinātā darba formā.

Dome pieņēma lēmumu piešķirt papildus daļēju finansējumu 65 000,00 EUR apmērā sociālās palīdzības un sociālo pabalstu izmaksu nodrošināšanai, pārkārtojot to no citām Sociālo lietu pārvaldes struktūrām. Papildu finansējums Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei nepieciešams sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas valstī regulē sociālās palīdzības un pabalstu nodrošināšanu – pieaug garantētā minimālā ienākuma līmeņa apmērs, mājokļa pabalsts no 1. jūlija ir pamata sociālās palīdzības pabalsts, kuru var saņemt katru mēnesi, pieaudzis maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības ienākuma slieksnis un līdz ar minimālās algas pieaugumu, palielinās vēl citu pabalstu apmērs, kuru aprēķins piesaistīts minimālajai algai.