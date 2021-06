“Pienenītē” gādā par drošību

Jau vairāk kā mēnesi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” darbiniekiem un bērnu vecākiem ir iespēja iekļūt iestādē, izmantojot čipus. Drošības sistēma iestādē ieviesta pēc vecāku padomes iniciatīvas.

ČIPS. Vecāki un darbinieki Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenītes” ieejas durvis var atvērt, izmantojot čipus. Iestādes vadītāja Ingūna Dovgāne teic, ka visi pie jaunās sistēmas ir pieraduši. Foto: Agita Bērziņa

Līdz šim iestādē divas centrālās ieejas durvis bija atvērtas laika posmā no pulksten 7.30 līdz 9.00, kad vecāki bērnus veda uz bērnudārzu, un pēcpusdienā laika posmā no 16.00 līdz 18.00, kad vecāki nāca pēc bērniem. Pārējā laikā to vajadzības gadījumā varēja apmeklēt, izmantojot zvana pogu. Tagad iestādes durvis ir aizslēgtas visu laiku, arī no rītiem un pēcpusdienās. “Vecākiem esam izsnieguši bezmaksas čipus. Ja čipa tomēr nav līdzi, var izmantot zvana pogu. Sākotnēji pēc jaunās sistēmas ieviešanas čipi aizmirsās daudz biežāk, līdz ar to zvana poga tika izmantota diezgan bieži. Bet nu visi ir jau pieraduši pie čipiem un nekādu sūdzību nav. Sistēma darbojas labi,” stāsta iestādes vadītāja Ingūna Dovgāne.

Pirms čipu ieviešanas apsvērtas vairākas drošības sistēmas. Piemēram, videonovērošanas, domofona, karšu sistēmas ierīkošana. “Izvērtējot izmaksas un iespējas, izvēlējāmies magnētiskos čipus. Arī vecāki aptaujā atzina, ka atbalsta čipu ieviešanu, jo tos var ērti pielikt pie citām atslēgām un izskatās kā atslēgu piekariņš, turklāt neaizņem daudz vietas. Beidzot bērnudārza gaitas, čips jāatdod iestādes vadībai. Čipu ieviešana izmaksāja apmēram 500 eiro, sistēmu ieviesa alūksnietis Deniss Troms. Drošības pastiprināšanai uzstādīta vārtiņu aizvēršanas sistēma, lai bērni tos nevarētu atvērt – drošības slēdzene ir uzstādīta gana augstu,” skaidro I. Dovgāne.

I. Dovgāne uzskata, ka Alūksnes pilsēta ir droša vide bērniem, kā arī iestādē nav pieredzēti starpgadījumi, kas apdraudētu bērnu drošību. “Bet, ņemot vērā vecāku padomes iniciatīvu, tika pastiprināta drošības sistēma, esam priecīgi par to, un visi jūtamies drošāk,” saka I.Dovgāne.

Vasaras periodā “Pienenīti” apmeklē vidēji 100 bērni, šobrīd atvērtas piecas grupas no septiņām. I. Dovgāne neslēpj, ka ir grūti visiem darbiniekiem nodrošināt iespēju doties atvaļinājumā vasaras mēnešos. “Nevaram atļauties uz vienu mēnesi bērnudārzu slēgt, jo pieprasījums vasarā ir liels. ”Covid” ierobežojumu laiks ieviesis savas korekcijas, un daudzi vecāki atvaļinājumus jau izmantojuši,” stāsta I. Dovgāne. Rindā uz vietu “Pienenītē” ir ap 60 bērnu, un augustā plānots pakāpeniski uzņemt 33.