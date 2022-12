Pieņemti 43 lēmumi par nošķiršanu

Foto: vp.gov.lv

Šogad līdz 1. novembrim Valsts policijas Alūksnes iecirknī pieņemti 43 policijas lēmumi par nošķiršanu un astoņi tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

“Ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība vai vardarbīga kontrole, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām, neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu, persona var iesniegt tiesā pamatotu pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību,” atgādina Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) vecākā speciāliste Ance Rozīte. Kopš šī likuma pieņemšanas, iespēju iesniegt pieteikumu izmanto arvien vairāk gadījumos.

Kā tas notiek? “Saņemot informāciju par ģimenes konfliktu, un, ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki noskaidro notikuma apstākļus, apzina aizsargājamo personu un personu, kas rada draudus, un raksta ziņojumu par notikumu divos eksemplāros – pa vienam eksemplāram policijai un aizsargājamai personai. Policijas darbinieks pieņem paskaidrojumu no cietušās personas, no lieciniekiem. Ja pastāv tūlītēji draudi personas dzīvībai, veselībai, policijas darbinieki pieņem lēmumu par varmākas nošķiršanu no cietušās personas uz laiku līdz astoņām dienām. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā ziņojuma par notikumu kopiju nosūta sociālajam dienestam par minēto konfliktu,” skaidro A. Rozīte, atzīstot, ka sadarbība ar sociālo dienestu gan Alūksnes, gan Smiltenes novados ir laba. Ar to pēc Valsts policijas reorganizācijas, kas notika šā gada 1. novembrī, nodarbojas VP VRP Ziemeļvidzemes iecirkņa Prevencijas grupa (attiecīgi pēc teritoriālās piederības attiecīgā iecirkņa Prevencijas grupa).