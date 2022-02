Piektdien izlems skolu likteni (papildināts)

Piektdien Alūksnes novada pašvaldības Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē lems par izglītības tīklu. Darba grupa secinājumus deputātiem prezentēja otrdien. Alūksnes pilsētā paredzēts veidot vienu izglītības iestādi, kuras nosaukums būs Ernsta Glika Alūksnes vidusskola, novada pagastos saglabās Ziemeru pamatskolu, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu, bet Strautiņu pamatskolā mācīsies tikai 1. līdz 6. klases bērni bērnudārza ēkā.

Izvērtējot kritērijus, ņemot vērā demogrāfisko situāciju un izglītojamo prognozi, darba grupa secinājusi, ka Alūksnes pilsētā izglītības procesa īstenošanai 1. – 12. klasēm ir nepieciešamas visas esošās skolas ēkas, izņemot Alūksnes pilsētas sākumskolas mazo ēku, kur jāpārtrauc izglītības procesa īstenošana. Pilsētas skolu apvienošanai piedāvā divus variantus. Pirmais paredz izveidot jaunu izglītības iestādi – Ernsta Glika Alūksnes vidusskolu, izvirzot mērķi trīs līdz piecu gadu laikā iegūt valsts ģimnāzijas statusu. Otrais variants paredz, ka pilsētā būtu divas skolas – Alūksnes pilsētas pamatskola (1. – 9. klase) un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija (1. – 12. klase).

Lauku teritorijā ir nepieciešamas divas skolas. Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola atrodas 31 kilometra attālumā no Alūksnes un prioritāri ir saglabājama, jo skola nodrošina arī internāta pakalpojumu no 1. līdz 9. klasei. Salīdzinot Strautiņu pamatskolu un Ziemeru pamatskolu pēc kritēriju izvērtēšanas, vairāk “atbilst” vērtējuma iegūst Ziemeru pamatskola. Lai gan abās šajās skolās ir nepieciešami ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā, Ziemeru pamatskolas ēka ir jaunāka un infrastruktūras novērtējums ir augstāks. Ņemot vērā skolēnu skaitu, Strautiņu pamatskolu iespējams reorganizēt par Strautiņu sākumskolu, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma izglītības programmu no 1. līdz 6. klasei, mācības organizējot pirmsskolas ēkā. Mācības neturpināsies Pededzes, Bejas un Malienas pamatskolās. Darbu neturpinās arī Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola.

Darba grupa arī iesaka risināt jautājumu par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” audzēkņu uzņemšanu “Sprīdītī”, “Pienenītē” vai Alūksnes novada vidusskolā, pārtraucot izglītības iestāžu darbu ēkās, kas nav pašvaldības īpašums.

Pilns ziņojuma teksts pieejams pašvaldības mājas lapā – https://aluksne.lv/wp-content/uploads/2022/02/zinojums.pdf

“Pašvaldībai kā izglītības iestādes dibinātājam ir jāatbild par izglītības kvalitāti un jānodrošina atbalsts izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai un pilnveidošanai, tādēļ, balstoties uz darba grupas ziņojuma rezultātu, ir sagatavots domes lēmuma projekts,” norāda pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Komitejā izskatāmais domes lēmuma projekts paredz, ka no 2022. gada 1. septembra:

darbu neturpina Bejas pamatskola, Malienas pamatskola, Pededzes pamatskola un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola,

Strautiņu pamatskolu reorganizē par Strautiņu sākumskolu ar pirmsskolas un pamatizglītības 1.-6. klašu izglītības programmu ar realizēšanas vietu pirmsskolas ēkā “Zemenīte”,

Tiek reorganizētas apvienojot Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada vidusskola un Alūksnes pilsētas sākumskola, un darbu sāk jauna izglītības iestāde “Ernsta Glika Alūksnes vidusskola” ar pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmu realizēšanas vietām visās trīs pašreizējās skolu ēkās – Kanaviņu ielā 14, Lielā Ezera ielā 26 un Glika ielā 10.

Paredzēts, ka gala lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems domes sēdē 24. februārī.