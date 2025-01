Pieaugušie varēs mācīties

Alūksnes novada iedzīvotājiem būs iespēja uzlabot savas digitālās prasmes, mācoties jeb iesaistoties divos projektos. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansētajā projektā “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” varēs apgūt pamata prasmes, lai cilvēks pats spētu veikt vienkāršas darbības digitālajā vidē, savukārt citā projektā nodarbinātajiem būs iespēja apgūt jau specifiskākas zināšanas, kas noderēs darbā. Abiem projektiem ir gan kas kopīgs – pieteikties mācībām var platformā www.stars.gov.lv.

Alūksnes novada pašvaldība jau februārī plāno uzsākt iedzīvotāju digitālo prasmju apmācību programmu īstenošanu iedzīvotājiem. Projekta ietvaros plānots apmācīt 289 novada iedzīvotājus vecumā no 16 līdz 74 gadiem, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir nodarbināts vai nē. Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, kura ir abos projektos pašvaldības koordinatore, stāsta, ka katram izglītības programmas dalībniekam, balstoties uz pašnovērtējuma zināšanu testu, rekomendēs piemērotāko izglītības programmas līmeni un apguves veidu. Pirmais solis – jāizveido konts platformā www.stars.gov.lv un jāizpilda pašnovērtējuma tests.

Katram savs līmenis

Pēc izpildītā testa noteiks, kura līmeņa izglītības programma cilvēkam būtu vispiemērotākā. G. Kupča skaidro, ka pirmajā līmenī cilvēks varēs apgūt pamata digitālās prasmes – pamatzināšanas par datoru un viedtālruni, interneta un e-pasta lietošanu, kā arī drošības pamatus. Otrajā līmenī apgūstamās zināšanas būs jau sarežģītākas – pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes, iekļaujot sevī failu pārvaldību, kritisko domāšanu, medijpratību un internetbankas lietošanu, autorizāciju un elektronisko identifikāciju. Savukārt trešajā, vidējā līmeņa digitālo pašapkalpošanās prasmju programmā, varēs iegūt zināšanas par e-parakstu, e-pakalpojumiem, e-veselību, elektronisko deklarēšanos sistēmu, pirkumiem internetā un datu aizsardzību.

Latvijā jau šobrīd liela daļa pakalpojumu iedzīvotājiem ir pieejami elektroniski. Taču bieži vien cilvēki šos pakalpojumus neizmanto, jo nemāk un nejūtas droši digitālajā vidē. Vai arī dodas uz vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kur vajadzīgo izdara ar speciālista atbalstu. “Piedaloties mācībās, cilvēks pats šīs lietas varēs izdarīt. Aicinu nebaidīties un iesaistīties ikvienu, jo programmu līmeņi ir dažādi un būs piemēroti ikvienam. Ja šobrīd cilvēks pats patstāvīgi nevar aizpildīt pieteikumu platformā www.stars.gov.lv un izpildīt pašnovērtējuma testu, jālūdz palīdzība līdzcilvēkiem, projekta koordinatoram vai arī jādodas uz klientu apkalpošanas centriem, kas mūsu novadā ir katrā pagastā,” stāsta G. Kupča.

Klātienē vai attālināti

Izglītības programmu būs iespējams apgūt trīs dažādos veidos – klātienē, attālināti ar pasniedzēju vai pašmācības ceļā. Par veiksmīgi apgūtu izglītības programmas līmeni iedzīvotāji saņems digitālu apliecību. Iedzīvotājiem būs iespēja pieteikties un apgūt secīgi visu trīs izglītības programmu līmeņus. Programmas apguves ilgums

– 8 akadēmiskās stundas. Mācības iedzīvotajiem būs pieejamas bez maksas. Alūksnes novada iedzīvotājiem klātienes nodarbības organizēs četrās izglītības iestādēs – Alūksnes vidusskolas ēkā Lielā Ezera ielā 26, Ziemeru pamatskolā, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā. Mācības cilvēkiem būs bez maksas, visas izmaksas segs projekta ietvaros.

Digitālo pašapkalpošanās prasmju projektu īstenos visā Latvijā. Laikā līdz 2026. gada aprīlim paredzēts apmācīt vismaz 40 000 Latvijas iedzīvotāju. Mācību mērķis ir veicināt sabiedrības digitālās pašapkalpošanās prasmes, lai iedzīvotāji patstāvīgi spētu lietot publiskā un privātā sektora digitālos pakalpojumus. Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, atbilstoši ES Digitālās desmitgades ziņojumam, Latvija ievērojami atpaliek digitālo tehnoloģiju izmantošanā. Taču vienlaikus Latvija turpina būt starp līderiem ES publisko pakalpojumu digitalizācijā. Gan attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem (88,2 %), gan uzņēmumiem (87,2 %) Latvija ierindojas virs ES vidējā rādītāja (attiecīgi – 79,4 %, 85,4 %).

Kā liecina šī gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultāti, tikai 45 % Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem piemīt digitālās pamatprasmes. Latvija saskaras ar līdzīgiem izaicinājumiem kā citas valstis, ES vidējam līmenim šajā rādītājā esot vien 55,6 %. Eiropas digitālās desmitgades mērķis līdz 2030. gadam ir vismaz 80 % iedzīvotāju ar digitālajām pamatprasmēm. Tāpat arī digitālās prasmes, kas ir augstākas par pamata prasmēm, ir zemā līmenī. Līdz ar to veidojas plaisa starp publisko un privāto elektronisko pakalpojumu piedāvājumu un prasmēm to izmantot. Digitālās desmitgades ceļa mērķis ir panākt, ka visiem galvenajiem publiskajiem pakalpojumiem pilsoņiem un uzņēmumiem 2030. gadā jābūt pilnībā pieejamiem tiešsaistē.

Mācīties ar līdzmaksājumu

Otrā projektā “Atbalsts pieaugušo individuālajās vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai” iesaistīties var tikai nodarbinātie, sākot no 18 gadiem, lai apgūtu profesiju un pilnveidotu darbam noderīgas prasmes. Lielāko daļu mācību izmaksu sedz Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) un valsts budžeta līdzfinansējums. Atkarībā no izglītības programmas veida, līdzmaksājums ir no 5 % līdz 30 % no kopējās mācību maksas. Nodarbinātām personām no mājsaimniecībām, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, kā arī personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, mācības ir bez maksas.

“Platformā stars.gov.lv ir pieejama informācija par izglītības programmām, to izmaksām, līdzfinansējuma apmēru. Iedzīvotājiem ir iespēja atlasīt izglītības programmas pēc izglītības iestādes, mācību nozares, programmas veida, īstenošanas vietas un citām pazīmēm. Šajā platformā būs iespēja atrast informāciju par karjeras atbalstu, karjeras konsultācijām, kā iespēja novērtēt savas prasmes pēc ielogošanās platformā. Testu rezultāti saglabāsies personas izveidotajā profilā,” stāsta G. Kupča. Arī iesaistoties šajā projektā, jāizveido mācību konts, ko var izdarīt, reģistrējoties platformā www.stars.gov.lv.

“Individuālais mācību konts ir fiziskas personas digitāls konts, kuru var izveidot personas no 18 gadiem. Individuālajā mācību kontā būs iespēja uzkrāt informāciju par iepriekš iegūto izglītību un profesionālo pieredzi, iegūtajiem izglītību apliecinošiem dokumentiem, izveidot individuālo mācību ceļu un sekot tā izpildei, novērtēt savas digitālās un citas prasmes, kā arī pieteikties kādai no piedāvātajām izglītības programmām. Platforma STARS piedāvā daudzveidīgas mācību iespējas pieaugušajiem, kas kalpo kā vienas pieturas pakalpojumu kopums.

Pievienos jaunas programmas

Vērts zināt, ka šajā projektā pirmais mācību uzsaukums jau ir bijis, tomēr nekas vēl nav nokavēts, programmu piedāvājumu paplašinās un pieteikties vēl varēs, jo šis projekts turpināsies līdz 2029. gadam. Paredzēts, ka nodarbinātie, kuri pārstāv mājsaimniecību, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, nodarbinātie ar zemu izglītības līmeni, nodarbinātie bēgļi un personas ar alternatīvo statusu varēs pieteikties uz papildu atbalsta pasākumiem – transporta izmaksu kompensācijai, stipendijai, dzīvojamās telpas īres vai dzīvošanas dienesta viesnīcā saistīto izdevumu kompensācijai, bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem uzraudzības pakalpojuma kompensācijai. Tiklīdz stāsies spēkā iespēja saņemt papildu atbalsta pasākumus, ja nodarbinātais nolēmis iesaistīties izglītības programmas apguvē, iedzīvotāji tiks informēti.